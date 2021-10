La nouvelle promotion RED DEAL est arrivée avec le Smartphone Vivo Y72 offert !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan mobile ? Ça tombe bien, RED by SFR vous permet de profiter de sa nouvelle offre RED DEAL avec le Vivo Y72 offert pour toute souscription au forfait 100Go ! Nous vous présentons cette offre promotionnelle en détail dans cet article.

La nouvelle offre RED DEAL : le Vivo Y72 offert

L'opérateur RED by SFR met en avant une toute nouvelle offre promotionnelle : l'opération RED DEAL "Forfait 100Go + Vivo Y72 offert". Disponible jusqu'au 25 octobre prochain inclus, cette offre vous permet d'acquérir gratuitement le Vivo Y72 5G neuf - d'une valeur initiale de 299€ - à la seule condition de souscrire au forfait 100Go, que nous vous détaillerons dans un second temps.

Le Vivo Y72 5G, de coloris noir est doté d'un écran Incell 6,58 pouces de haute définition. Du côté des photos et vidéos, vous apprécierez son système d'imagerie de qualité avec 64 Mpx, trois objectifs, 4 fonctions principales (ultra HD, ultra-grand angle, mode macro et bokeh) et enfin un capteur de 16 Mpx spécialement pour vos selfies ! Vous profiterez également d'une capacité de mémoire de 128Go avec la possibilité d'intégrer une carte SD en supplément.

Votre smartphone bénéficiera d'une garantie de 2 ans et vous sera expédié sous 24 heures. Sachez également que ce Vivo Y72 sera débloqué tout opérateur et que votre nouvelle carte SIM vous coûtera seulement 1€.

Le forfait 100Go de l'opération RED DEAL

Le forfait mobile concerné par l'opération RED DEAL est l'offre 100Go à 15€ par mois au lieu de 20€, qui vous engage pour une durée minimale de 24 mois.

Avec ce forfait, vous bénéficierez de 100Go d'Internet (4G) en France et pourrez utiliser jusqu'à 13Golorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, mais aussi depuis la Suisse et Andorre !

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez également la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité. Plus exactement depuis la Métropole, les conditions de communications se présentent comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte) + vers les fixes de nombreuses destinations

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains