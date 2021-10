Google Pixel 5 et Google Pixel 6 : les différences !

Ça y est, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro sont désormais officiels et seront disponibles à partir du 28 octobre. Mais quelles sont les différences avec le précédent modèle du géant américain, le Pixel 5 ? Voici plusieurs éléments croisés qui devraient vous permettre d’y voir plus clair dans l’évolution de la gamme chez Google.

Après plusieurs mois d’attente, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont officiellement annoncés ayant fait l’objet de très nombreuses fuites avant la présentation ce qui laissait peu de chance aux surprises. Mais depuis le Google Pixel 5, beaucoup de temps a passé et le géant américain semble avoir revu sa stratégie puisque d’un modèle de milieu de gamme, on a droit à un Premium et un haut de gamme. Voyons les différences entre le Pixel 5 de l’année dernière et le nouveau Pixel 6.

Commençons par le design des deux smartphones qui n’ont absolument rien à voir. Le Pixel 5 était très compact, très sobre et uniquement disponible en noir mat alors que le Pixel 6 a plus les formes d’un smartphone classique sauf pour sa partie optique à l’arrière qui est particulièrement remarquable et protubérante. Alors que le bloc d’appareils photo du Pixel 5 est très discret, dans un coin au dos, celui du Pixel 6 s’étire sur toute la largeur du mobile. On passe de dimensions de 144,7x70,4x8 mm à 158,6x74,8x8,9 mm et d’un poids de 151 grammes à 207 grammes. Le Pixel 6 est proposé en gris ou en noir.

Google Pixel 5 acheter au meilleur prix Darty

629,00 € Darty

Rakuten 704,70 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 745,90 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Une toute nouvelle puce à bord du Pixel 6

En termes de performances, cela n’a rien à voir non plus puisque le Pixel 6 dispose d’une puce Google Tensor dont on attend les premiers tests mais qui devrait proposer d’excellentes performances face à un Soc de milieu de gamme, le Snapdragon 765G installé sur le Pixel 5. Les deux sont dotés de 8 Go de mémoire interne et d’une capacité de stockage identique : 128 Go sans possibilité d’aller plus loin avec une carte mémoire micro SD. La batterie est plus importante sur le Pixel 6 avec 600 mAh de plus et une capacité supérieure de charge en termes de vitesse supportant 30 watts contre 18 watts pour le Pixel 5. On peut toujours compter sur la charge sans fil et inversée. Concernant la connectivité, ils sont tous les deux 5G mais le Pixel 6 propose du Wi-Fi 6E contre Wi-Fi 5 pour le Pixel 5, moins rapide et d’une portée plus faible.

Un écran plus grand sur le Pixel 6

Qui dit gabarit plus important signifie un écran plus grand. C’est effectivement le cas pour le Pixel 6 qui profite d’un écran OLED de 6,4 pouces contre 6 pouces pour le Pixel 5 avec la même définition, une compatibilité HDR pour les deux et un taux de rafraîchissement identique à 90 Hz au maximum.

Enfin, pour la partie photo, le Pixel 5 dispose de deux capteurs de 16 et 12 mégapixels à l’arrière. Sur le Pixel 6, il faut compter sur le même capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels mais plutôt sur un module principal de 50 mégapixels, stabilisés optiquement. Pour les selfies, l’objectif est le même sur les deux appareils, un 8 mégapixel. Le Pixel 6 profite de fonctions d’édition des photos comme la gomme magique ou la possibilité d’optimiser les teintes de peaux.