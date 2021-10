La série iPhone 13 est toujours la moins chère chez RED by SFR

Si vous avez envie de vous offrir le tout dernier smartphone d’Apple l’iPhone 13, c’est chez RED by SFR qu’il faut aller. La série est en promotion chez l’opérateur depuis son lancement. Que vous soyez intéressés par l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro ou encore l’iPhone 13 Pro max, c’est chez RED que vous les trouverez au meilleur prix sans aucune condition pour en profiter.

Bon Plan : 40€ de remise immédiate sur la série iPhone 13

A peine disponibles, les tous derniers fleurons de la marque Apple sont déjà en promotion. L’opérateur RED by SFR propose généralement des prix très attractifs sur les modèles premium et l’iPhone 13 n’échappe pas à la règle. Si vous êtes à recherche d’un bon plan pour acheter un iPhone 13 en promotion, foncez chez RED by SFR. Les 4 modèles de la série, à savoir l’iPhone 13 classique, le mini, l’iPhone 13 Pro ou la version Pro Max bénéficient chacune d’une remise immédiate de 40€. Cette dernière est accessible par tous car aucune condition n’est demandée pour en profiter.

Vous n’êtes donc pas obligés de souscrire à un forfait RED pour acheter votre iPhone au meilleur prix. Ce dernier sera bien entendu débloqué. Vous pourrez insérer la carte SIM de votre opérateur actuel sans aucun problème. Chaque modèle est disponible en plusieurs coloris et avec des espaces de stockage interne allant de 128 Go à 1000 Go. A vous de choisir la version qui vous correspond le mieux. Vous hésitez sur le modèle ? Lisez notre article quel modèle d’iPhone 13 choisir et faites un choix aguérri.

Voici les tarifs promotionnels de la série iPhone 13 :

La série iPhone 13 : les meilleures technologies d’Apple au service de la performance

Le successeur de l’iPhone 12 était très attendu par les aficionados d’Apple. On n’est pas déçu de l’annonce car l’iPhone 13 offre des performances encore meilleures que l’iPhone 12. Pour connaître les différences entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, consultez notre article qui les compare dans les moindres détails. Dans cette nouvelle série, on retrouve une version classique et une version mini. Ces deux modèles sont quasiment identiques. Ils partagent les mêmes caractéristiques techniques, seules la taille de leur écran et la capacité de la batterie diffèrent. L’iPhone 13 mini comme son nom l’indique est plus petit. Ils existent en rose, bleu, noir, blanc et rouge.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max ont également fait leur apparition. Ils arborent tous les deux le même design. La version Pro est dotée d’un écran de 6.1 pouces alors celui du Pro Max est de 6.7 pouces. Leurs écrans offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif nettement supérieure à celle des versions classiques et mini qui est de 60 Hz. Les performances des appareils photo de ces deux versions premiums sont également améliorées.