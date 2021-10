Xiaomi 12 : le processeur Snapdragon 898 et le triple capteur 50 mégapixels se précisent

Selon toutes vraisemblances, le prochain smartphone haut de gamme Xiaomi 12 est attendu pour les prochains mois. Il devrait intégrer le Soc Qualcomm Snapdragon 898 et une configuration photo à triple capteurs à l’arrière, selon plusieurs rumeurs insistantes.

Alors que le fabricant de smartphones chinois Xiaomi a récemment présenté les 11T et 11T Pro, les rumeurs concernant le futur flagship de la marque se font de plus en plus insistantes. Déjà fin août, on entendait dire que le Xiaomi 12 pourrait profiter d’une configuration à triple capteur photo de 50 mégapixels. Un mois plus tard, d’autres sources indiquaient savoir que le processeur Qualcomm Snapdragon 898 serait à bord pour offrir toute la puissance nécessaire au Xiaomi 12.

Triple capteur photo de 50 mégapixels au dos

Il y a quelques jours, c’est le bien informé Digital Chat Station qui a publié un message sur le réseau social Weibo précisant que l’année prochaine, ce seront deux flagships de Xiaomi qui profiteront de trois capteurs de 50 mégapixels. Il détaille même la fonction des objectifs : le module principal est un grand-angle, le secondaire un ultra grand-angle et le dernier est un téléobjectif permettant de faire un zoom optique.

On pense immédiatement à la série Xiaomi 12 avec la déclinaison la plus haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra qui devrait être logiquement l’appareil le plus abouti de la marque pour l’année prochaine, à l’image du Xiaomi Mi 11 Ultra. On les attend avec des coques en céramique qui sont particulièrement résistantes aux chocs et apportent une touche Premium aux téléphones. Toujours selon plusieurs sources, le smartphone phare devrait être équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 898 qui pourrait être officiellement dévoilée début décembre par le fondeur américain. Un écran AMOLED LTPO devrait également être intégré ayant une fréquence de rafraîchissement qui pourrait passer de 1 à 120 Hz, selon l’application utilisée et les besoins du téléphone pour préserver ses ressources énergétiques.

