Prolongation de la promotion Free Mobile : la série Free 80Go à 10,99€ encore disponible !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de craquer pour la série Free 80Go en promotion chez Free Mobile... L'opérateur a décidé de prolonger son offre jusqu'au 2 novembre inclus ! Nous vous la présentons en détail dans cet article.

Délai supplémentaire pour la série Free 80Go à 10,99€

L'opérateur Free Mobile a décidé ce matin de prolonger son offre promotionnelle qui n'est autre que la série Free 80Go à 10,99€ par mois ! Encore disponible jusqu'au 2 novembre prochain inclus, celle-ci est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Plus en détail, la série Free est valable les 12 premiers mois suivant la date de votre souscription. Au-delà de ce délai, la série évoluera de manière automatique vers le forfait Free 5G, dont le prix mensuel s'élève à 19,99€. Bien entendu, ce changement s'accompagnera de nombreuses garanties supplémentaires telles qu'une enveloppe data plus élevée, voire illimitée, en France ainsi qu'à l'étranger, l'accès gratuit au service Free Ligue 1 ou encore une liste exhaustive de pays inclus pour communiquer et vous connecter un peu partout à travers le globe !

Sachez que pour bénéficier de cette série Free, il vous faudra vérifier de n'avoir pas été abonné au forfait Free au cours des 30 jours précédant votre souscription.

Les garanties de la série Free 80Go

En termes de garanties, la série Free vous permet de vous connecter à hauteur de 80Go en France et de 10Go lorsque vous voyagez au-delà (Europe et DOM). Avec la série Free, vous aurez également l'opportunité d'utiliser le Free WiFi comme bon vous semble, car son usage sera illimité !

Concernant vos communications, l'opérateur prévoit là encore l'illimité aussi bien en France que depuis les pays européens et les départements d'outre-mer. Plus exactement depuis la Métropole, vous pourrez communiquer comme suit :