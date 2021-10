Le Samsung Galaxy Z Flip3 désormais personnalisable en plusieurs coloris bi-tons avec la série Bespoke Edition

Début août, le géant sud-coréen Samsung annonçait la sortie des deux nouvelles versions des smartphones pliants Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Lors d’un évènement Unpacked Part 2, le fabricant a annoncé la disponibilité de nouveaux coloris pour le Galaxy Z Flip3 autour de la série Bespoke Edition, dont voici tous les détails.

Les smartphones pliants Samsung Galaxy Z Flip3 sont disponibles depuis quelques semaines en boutique et sur le site du fabricant. Ils sont proposés en noir, vert, lavande et crème. Mais maintenant, on peut compter sur d’autres coloris puisque Samsung a décidé de proposer la possibilité de personnaliser les couleurs du Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, un peu comme la marque le propose pour certaines gammes de ses frigos. Ainsi, vous pouvez avoir un Galaxy Z Flip3 « sur mesure ».

Choisissez vos couleurs, exclusivement disponible sur le site de Samsung

Ce « nouveau » Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition ne peut être commandé que sur le site de Samsung. C’est là qu’on peut créer sa propre combinaison de couleurs à partir d’un modèle de base. Ensuite, la page permet de sélectionner une couleur pour la face avant, une autre (ou la même) pour la face arrière et une dernière (entre le noir et le gris) pour la charnière. Les couleurs proposées sont : bleu, rose, jaune, blanc ou noir pour les deux faces. Toutes ses options permettent de créer jusqu’à 49 combinaisons différentes.

Pour le lancement de l’opération « Colorisez votre Galaxy Z Flip3 », Samsung propose jusqu’au 31 octobre une offre de 200 € de bonus reprise sur la valeur d’un ancien smartphone pour tout achat d’un Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Un an d’assurance est également offert. Le Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition est proposé à partir de 1159 €, soit 100 € de plus que les versions classiques au coloris uni.