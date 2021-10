Forfait mobile Very B&You : Trois nouvelles offres incroyables débarquent chez Bouygues Telecom !

Avis à celles et ceux qui souhaitent profiter d'un forfait mobile en promotion ! Bouygues Telecom a justement mis en ligne hier ses nouvelles offres promotionnelles Very B&You... De 80Go à 200Go d'internet à moins de 15€ par mois, retrouvez le détail de ces offres valables jusqu'au 27 octobre prochain dans cet article.

Les séries spéciales Very B&You : une exclusivité web

Dans la journée d'hier, l'opérateur Bouygues Telecom a mis à la disposition des potentiels intéressés trois séries spéciales Very B&You, valables jusqu'au 27 octobre prochain, 23h59. Ces offres mobiles pas chères sont une exclusivité web et profitent d'un tarif avantageux, et ce, même après la première année d'abonnement !

Réservées à toute nouvelle souscription en ligne, les séries spéciales sont sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.

Sachez par ailleurs que quelle que soit la série spéciale Very B&You que vous choisirez, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en France, mais également depuis l'Europe et les départements d'outre-mer ! Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos SMS de manière illimitée également vers les numéros des DOM.

Le plein de data dès 9,99€

Comme nous l'avons indiqué, vous avez le choix parmi trois forfaits vous proposant un maximum de data. La première offre Very B&You est optimale pour les plus petits budgets. En effet, cette dernière vous permet de bénéficier de 80Go pour surfer sur le net en toute sérénité pour la somme de 9,99€ par mois ! Lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 15Go (inclus) afin de rester connecté depuis ces destinations.

Vient ensuite la série spéciale B&You 100Go au prix de 11,99€ par mois. Vous profiterez alors de 100God'Internet en France, dont 15Go pour assurer votre connexion en Europe et dans les DOM.

Enfin, avec 3€ supplémentaires, vous pouvez obtenir la série spéciale 200Go. Ainsi, à 14,99€ par mois, l'opérateur vous fournit 200Go d'Internet en France et jusqu'à 20Go depuis l'Europe et les DOM, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data principale.