Oppo chercherait à développer son propre chipset pour ses futurs smartphones haut de gamme

Actuellement le nombre de sociétés capables de produire un processeur pour les téléphones mobiles se compte sur les doigts d’une seule main, mais cela pourrait peut-être changer puisqu’Oppo serait sur le point de développer son propre chipset en vue d’équiper de prochains flagships.

Il y a quelques années maintenant, Samsung a décidé de se lancer dans la course au processeur et propose depuis quelques modèles déjà un Soc Exynos qui évolue au fil des ans. Huawei propose également ses puces Kirin développées par HiSilicon, une filiale du groupe chinois. Apple développe et intègre son processeur A15 Bionic, le dernier en date au sein des iPhone 13 et plus récemment, Google a équipé ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec un tout nouveau Soc, baptisé Tensor développé en collaboration avec Samsung. Selon un rapport publié par le magazine Nikkei Asia, il semblerait que la société Oppo envisage de créer sa propre puce.

Oppo s’appuierait sur un processeur de fabrication 3 nm de TSMC

Si on en croit les lignes publiées dans le Nikkei Asia, la marque Oppo pourrait bien proposer un processeur développé en interne pour ses futurs smartphones flagships. Ceux-ci pourraient même en profiter dès 2023. Pour ce faire, Oppo s’appuierait sur le fondeur TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) et pourrait obtenir un chipset gravé en 3 nm en utilisant un processus de fabrication de la société taïwanaise. Jusqu’ici, le fabricant s’est toujours fourni chez l’Américain Qualcomm ou le Taïwanais Mediatek pour ses différents produits en téléphonie mobile. Mais la donne pourrait bien changer si Oppo fait développer de tels composants. Et l’histoire pourrait ne pas s’arrêter là puisque la société Oppo fait partie du conglomérat BBK Electronics qui partage sa chaîne d’approvisionnement en composants avec Vivo, realme et OnePlus. Cela signifie que si le chipset d’Oppo devient une réalité, on pourrait le trouver sur certains modèles de smartphones de ces marques.