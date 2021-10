Google Pixel 6 et 6 Pro : une offre de lancement incroyable avec un cadeau de 400€ offert

Quelle bonne nouvelle cette semaine de voir que les tous derniers smartphones de Google, les Pixel 6 et 6 Pro sont disponibles en précommande. Une belle offre de lancement vous est proposée. Pour tout achat d’un Google Pixel 6 ou 6 Pro entre le 19 et le 27 octobre un cadeau d’une valeur de 400€ vous est offert. Si vous attendiez le Pixel 6 avec impatience, profitez vite de cette offre plus que généreuse.

Le Google Pixel 6 est disponible en précommande avec un cadeau offert d’une valeur de 400€

Si vous avez envie de craquer pour le tout nouveau smartphone premium de la marque Google, nous vous conseillons de le précommander avant le 27 octobre inclus. En effet, pour le lancement de la toute nouvelle série Google Pixel 6, une offre de lancement incroyable vous est proposée. En achetant une Pixel 6 ou 6 Pro chez les enseignes partenaires comme RED by SFR, Boulanger ou encore Fnac, un cadeau d’une valeur de 400€ vous est offert !

Pour profiter des performances audio excellentes du Google Pixel 6, un casque à réduction de bruit Bose Headphones 700 est offert ! Avec ce casque faites l'expérience d'une écoute immersive avec un système à quatre micros qui capte la voix et annule le bruit autour de vous. Pour bénéficiez de cette offre, rien de plus simple. Il vous faudra, 14 jours après votre achat, vous rendre sur le lien suivant pixel-offers.com/headphones/fr-FR et remplir une demande pour recevoir votre cadeau. Vous recevrez ensuite votre casque chez vous sous quelques semaines. En précommandant votre smartphone Google maintenant, il vous sera expédié à partir du 28 octobre, date de sa disponibilité réelle. Vous l’aurez entre les mains avant tout le monde.

Google Pixel 6 et 6 Pro : les nouveaux smartphones premiums aux caractéristiques techniques impressionnantes

La précédente série de smartphone Google, les Pixel 5 étaient des modèles de milieu de gamme. Mais avec le Pixel 6, Google souhaite s’attaquer au marché du haut de gamme et venir concurrencer les iPhone 13 d’Apple, les S21 de Samsung ou encore les Mi 11 de Xiaomi. Cette nouvelle série offre des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro beaucoup plus performants que leurs prédécesseurs. Leurs fiches techniques ont été solidement renforcées.

Le Pixel 6 est équipé d’un écran plat Oled de 6,4 pouces rafraîchit à 90 Hz alors que le Pixel 6 Pro possède lui un écran Oled incurvé de 6.7 pouces rafraîchit à 120 Hz avec un mode adaptatif. Ils sont tous les deux animés par la puce Google Tensor avec le coprocesseur de sécurité Titan M2. Le Pixel 6 dispose de 8 Go de RAM contre 12 Go pour le Pro. Côté photo, ils sont dotés d’un capteur principal de 50 Mpx nettement supérieur à celui du Pixel 5 qui était de 16 Mpx. Le Pixel 6 Pro offre en plus un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x et numérique 20x que l’on en retrouve pas sur la version classique. En ce qui concerne l’alimentation, le Pixel 6 est alimenté par une batterie de 4600 mAh contre 5000 mAh pour le Pro.