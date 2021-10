Forfait illimité : Deux énormes promotions avec 40Go à 5€ par mois

Parce qu'il n'est pas toujours facile de faire son choix parmi les offres mobiles des opérateurs existants, nous vous facilitons la tâche avec le battle du jour : quel forfait 40Go choisir entre l'offre promotionnelle de Syma et celle de Prixtel ? Toutes deux valables encore quelques jours, vous trouverez à tous les coups votre réponse dans cet article !

Les offres mobiles 40Go en promotion chez Syma et Prixtel

Les deux opérateurs proposent en ce moment leur forfait 40Go en promotion jusqu'au 26 octobre prochain inclus pour l'offre de Prixtel et jusqu’au 27 octobre pour celle de Syma. Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces forfaits mobiles pas chers dès que vous le souhaitez et sans frais.

Le forfait le cinq de Syma est à 4,90€ par mois et vous permet de profiter de 40Go en France et de 3Go, utilisables lors de vos séjours à travers l'Union européenne - DOM inclus, mais également depuis l'Islande, le Liechtenstein et enfin la Norvège.

Le forfait Le petit de Prixtel coûte, quant à lui, la somme de 4,99€ par mois au lieu de 9,99€ ! En effet, il bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement. 10Go sont dédiés à votre connexion depuis l'étranger (UE/DOM), dont l'utilisation sera décomptée de votre enveloppe data globale*.

Les deux forfaits proposent l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la France que depuis l'Union européenne et les DOM.

* de 40Go à 60Go en France - 40Go étant le premier palier data

Quel forfait choisir : Syma ou Prixtel ?

Voici quelques éléments qui pourraient vous intéresser plus que d'autres :

La pérennité de l'offre : Syma propose un tarif valable sans condition de durée (4,90€/mois) tandis que Prixtel propose seulement une réduction pendant 1 an (4,99€/mois puis augmentation à 9,99€/mois).

La data à l'étranger : Prixtel est plus généreux en termes de data à l'étranger avec 10Go contre 3Go.

L'ouverture des communications depuis la métropole vers les DOM : Syma vous offre la possibilité de communiquer avec l'ensemble des DOM depuis la Métropole contrairement à Prixtel qui n'inclut pas ces communications vers ces zones et qui les facturera en hors-forfait.

Les petits détails : c'est selon vos goûts ! Prixtel propose un forfait neutre en CO2 et l'opportunité d'ajuster votre consommation de data selon vos besoins avec ses trois paliers. Syma implique la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein pour vos communications et votre connexion internet. Vous pourrez également profiter d'une offre particulière : "offre découverte Presse éditoriale".