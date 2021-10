Huawei dévoile les nouveaux smartphones Nova 9 et Nova 8i pour le milieu de gamme

La marque Huawei étoffe son offre sur le marché des smartphones avec l’arrivée des nouveaux téléphones mobiles Nova 9 et Nova 8i. Pensés pour apporter la technologie au plus grand nombre et notamment aux jeunes à un prix assez doux. En voici tous les détails.

À côté des gammes P et M qui représentent le haut du panier, Huawei développe son offre sur le milieu de gamme avec la série Nova qui dispose désormais de son propre logo symbolisant deux personnes ouvertes à la discussion. Sur cette série, il s’agit pour le constructeur de séduire un public aussi large que possible et plus particulièrement les jeunes, vu que son ancienne filiale dont c’était la principale cible, Honor est aujourd’hui devenue indépendante.

Design Premium pour ce mobile

Ainsi, le nouveau smartphone Huawei Nova 9 arbore un design résolument Premium notamment avec un dos qui profite d’un revêtement spécifique sur la version bleue : bleu étoilé, mais il est également proposé en noir, brillant, très profond. Il ne fait que 179 grammes sur la balance avec une épaisseur de seulement 7,77 mm ce qui en fait l’un des plus fins du marché. Toujours au dos, on remarque son bloc optique avec deux cercles dont un fait le tour de l’objectif principal, un capteur de 50 mégapixels. Il est accompagné, un peu plus bas, d’un autre capteur de 8 mégapixels, cette fois pour les photos en ultra grand-angle et il y a aussi deux autres objectifs dont un est dédié à la prise de vue en mode macro et l’autre pour le calcul de la profondeur de champ et réaliser de beaux effets Bokeh, avec du flou en arrière-plan.

Des technologies inspirées pour la photo

Le capteur principal hérite de la technologie de filtre intégré au sein du Huawei P40 avec un module RYYB permettant de faire entrer plus de lumière qu’avec un filtre classique. En outre, le fabricant a aussi intégré de l’intelligence artificielle qui est capable de se servir d’une banque d’images des objets afin d’optimiser les réglages comme on en a pris l’habitude pour les différentes scènes auxquelles l’appareil photo peut ajuster les paramètres. Une correction automatique de la distorsion est également prévue pour les images en ultra grand-angle. Pour se prendre en selfie, le Nova 9 est équipé d’un capteur de 32 mégapixels capable de filmer avec une qualité Ultra HD. Enfin, l’application Petal Clips préinstallée sur le Nova 9 permet de réaliser des montages vidéo.

Les autres caractéristiques du Nova 9

L’écran du Nova 9 est plutôt grand puisqu’il s’étire sur 6,57 pouces en diagonale avec des bords incurvés ce qui permet une plus grande immersion et d’avoir l’impression de bords plus fins. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, ce qui lui permet d’être réactif dans les jeux, notamment. Pour les performances, on peut compter sur la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G en version 4G, Huawei n’ayant pas le droit d’utiliser les technologies 5G américaines… Le Soc est associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le Nova 9 est capable de supporter une charge à 66 Watts pour sa batterie de 4300 mAh ce qui fait dire à son constructeur qu’il peut se recharger complètement en seulement 38 minutes. Le mobile est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth fonctionnant sous une surcouche EMUI 12 avec l’App Gallery comme point d’entrée pour télécharger les applications.

Le nouveau smartphone Huawei Nova 9 est disponible en précommande du 21 octobre jusqu’au 2 novembre, date à partir de laquelle l’appareil sera en vente en ligne et en boutique pour un prix de 499 €.

Une autre nouveauté, le Nova 8i

Parallèlement, Huawei a aussi annoncé la sortie d’un autre smartphone, le Nova 8i. Il dispose d’un écran LCD de 6,67 pouces à 60 Hz, d’une batterie de 4300 mAh capable de supporter la charge à 66 watts et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne sans possibilité d’étendre cette capacité. Au dos, le Huawei Nova 8i dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun. Pour se prendre en selfie, il utilise un objectif de 16 mégapixels. L’appareil est compatible Wi-Fi, Bluetooth et 4G.

Le Huawei Nova 8i est proposé en noir ou argent pour un prix de 349 € disponible en précommande jusqu’au 2 novembre, date à laquelle il sera proposé en boutique et en ligne.

