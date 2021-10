Android 12 est disponible, c’est le moment de faire la mise à jour… pour les Google Pixel

Ça y est ! Après plusieurs mois d’attente, la version définitive et stable d’Android 12 est désormais disponible et en cours de déploiement pour les terminaux éligibles. Actuellement, seuls les smartphones Google Pixel peuvent en profiter.

Google vient tout juste d’annoncer ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pendant la présentation, le géant américain a également annoncé qu’Android 12 était arrivé à une version stable et définitive après avoir passé plusieurs versions bêta. Android 12 est compatible avec tous les smartphones Google Pixel à partir du Pixel 3. Cela concerne donc les Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a. Les modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont directement livrés avec Android 12 à bord.

Comment faire la mise à jour vers Android 12 ?

Pour vérifier que votre smartphone Google peut récupérer la mise à jour, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de l’appareil puis dans le menu Système puis Mise à jour du système. Tapez sur le bouton virtuel Rechercher les mises à jour et quelques secondes plus tard, le mobile devrait vous proposer de télécharger et d’installer la mise à jour disponible. Nous avons pu réaliser cette opération sur le téléphone Google Pixel 5 prêté par la marque. Le processus prend quelques minutes et demande le redémarrage de l’appareil pour finaliser l’installation de la mise à jour.

Quelles principales nouveautés pour Android 12 ?

Android 12 est une refonte importante de l’interface graphique au sein des smartphones sous le système de Google. La barre des notifications est sérieusement enrichie et présente plusieurs nouveaux raccourcis. Les couleurs de cette interface peuvent s’harmoniser avec les couleurs principales de votre fond d’écran. L’organisation des paramètres a été revue et un accent tout particulier a été mis sur la sécurité et la confidentialité avec l’apparition d’un nouveau tableau de bord qui permet à l’utilisateur de connaître immédiatement son niveau de protection sur ces sujets. Le système avertit par l’intermédiaire de petites icônes si une application est en train d’utiliser le microphone ou la caméra avec la possibilité de couper l’un, l’autre ou les deux depuis les raccourcis. On peut aussi maintenant faire directement une capture défilante.

En outre, l’application Camera gagne un outil pour effacer les objets indésirables des photos et un autre pour réaliser de longues expositions en photo. Le système se veut également moins gourmand en ressources afin d’optimiser l’autonomie des smartphones qui l’utilisent.