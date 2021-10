Vente Flash : inédit, le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro chute de -25% !

En ce moment chez Rakuten a lieu une vente flash exceptionnelle offrant de belles réductions sur les smartphones. Parmi les nombreux modèles en promotion, on retrouve le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. En plus de voir son prix affiché avec une jolie baisse, un code promo exclusif le fait diminuer encore plus. Découvrez comment profiter de ce super bon plan.

Grâce à un code promo exclusif, le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en chute libre Rakuten nous fait plaisir aujourd’hui en mettant en place une vente flash appelée « Les Best Of(fres) !! ». De nombreux smartphones sont concernés par cette vente exceptionnelle. Sur une sélection de produits, bénéficiez d’une remise de 20€ dès 149€ d’achat. Pour en profiter, il suffit de renseigner le code FLASH20 dans votre panier au moment du paiement. C’est comme ça que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro voit son prix chuter de -25% aujourd’hui ! Déjà affiché en promotion au prix de 239.99€ au lieu de 299€, il est possible de l’acheter encore moins cher en utilisant le code promo FLASH20. Vous économiserez ainsi 20€ supplémentaires. Le prix final de votre smartphone Xiaomi sera de 219.99€ seulement ! Un smartphone de ce type, à ce tarif, c’est assez incroyable ! Si vous faites partie du Club R ou que vous souhaitez rejoindre le club de Rakuten, l’enseigne vous offrira 7.20€ à dépenser sur votre prochain achat. N’hésitez pas à consulter la liste de l’ensemble des smartphones Apple, Samsung et Xiaomi qui sont en promotion actuellement chez Rakuten. C’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires ! Xiaomi Redmi Note 10 Pro : le plus premium de la série à prix incroyable C’est exceptionnel, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui faisait partie des meilleurs smartphones à moins de 300€ à la rentrée 2021 pourrait presque rejoindre le classement des meilleurs smartphones à moins de 200€. Avec une telle baisse de prix, ce smartphone Xiaomi offre un rapport-qualité prix imbattable pour le moment. Il devient aussi accessible que le Xiaomi Redmi Note 10 classique. A ce prix là, nous vous conseillons de vous diriger vers la version Pro. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro compatible 4G est équipé d’un écran Super Amoled de 6.43 pouces rafraîchit à 60 Hz. Il embarque un SoC Snapdragon 678 de chez Qualcomm soutenu par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Il s’agit de la configuration du modèle présenté dans cette promotion. Il est de couleur grise. Côté photo, il est doté de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et de trois autres capteurs de 8, 2 et 2 Mpx. Il possède également un capteur frontal de 16 Mpx pour les selfies. Il est alimenté par une batterie très puissante de 5000 mAh.