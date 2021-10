La série de smartphones Xiaomi Redmi Note 11 sera officiellement dévoilée le 28 octobre

La nouvelle série de téléphones portables milieu de gamme, Xiaomi Redmi Note 11 est sur le point d’être officiellement présentée puisque la date du 28 octobre a été dévoilée sur une image annonçant l’évènement. En voici tous les détails.

La semaine dernière, nous apprenions d’une source particulièrement bien renseignée que les fiches techniques des futurs Xiaomi Redmi Note 11 seraient intéressantes. Elle a pu ainsi en donner un maximum de détails. Ce week-end, le pronostiqueur Mukul Sharma a posté un message sur le réseau social Weibo confirmant le nom de cette série, et la sortie d’une version embarquant 8+128 Go de mémoire vive et de stockage pour le Redmi Note 11 Pro.

Trois modèles de Redmi Note 11

La série Redmi Note 11 pourrait être composée de trois modèles, le Redmi Note 11 (classique), le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro+. Le second serait équipé d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il profiterait d’une puce Mediatek Dimensity 920 associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage ou 8 Go avec 128 ou 256 Go de mémoire interne. La RAM serait de type LPDDR4. L’appareil aurait deux haut-parleurs stéréo signés JBL, un module NFC. Il embarquerait un capteur photo de 108 mégapixels à l’arrière comme module principal avec un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels. Pour les selfies, il faudrait compter sur un objectif de 16 mégapixels à l’avant. Sa batterie aurait une capacité de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 67 watts alors qu’un chargement à 120 watts avait été évoqué, mais peu crédible car encore trop récent puisqu’à peine installé sur le nouveau Xiaomi 11T Pro. Son prix pour la configuration « de base » 6+128 Go serait de 215 € HT environ et pour la version la plus « musclée » 8+256 Go, il faudrait compter sur un prix de 270 € HT.

Un Soc plus puissant et la possibilité de charge à 120 watts pour le Redmi Note 11 Pro+ ?

Le Redmi Note 11 Pro+ aurait un écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus et alimenté par un processeur Mediatek Dimensity 1200 avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il disposerait de la même configuration photo que le Pro et de la même capacité de batterie, mais avec une prise en charge, cette fois, de la puissance 120 watts. Il est pressenti en version 8+128 Go à un prix de 295 € HT environ et à 340 € HT environ pour la version 8+256 Go.

Enfin, le Redmi Note 11 s’appuierait sur un écran LCD à 120 Hz avec un processeur Mediatek Dimensity 800 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Sa batterie aurait une capacité de 5000 mAh avec support d’une charge à 33 watts. Le capteur photo principal serait un 50 mégapixels et il y aurait un objectif de 13 mégapixels installés derrière le poinçon au niveau de l’écran. Le Redmi Note 11 est attendu à des prix de 165 € HT environ pour la version 6+128 Go ou à 215 € HT environ pour la configuration 8+128 Go.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Rakuten

182,00 € Rakuten

Darty 199,00 € acheter Darty

Fnac Marketplace 209,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Xiaomi Redmi Note 10 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

239,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 255,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 289,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix