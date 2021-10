Xiaomi 11T et 11T Pro : une offre de lancement sensationnelle avec 2 cadeaux offerts de 100€

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter le Xiaomi 11T ou le 11T Pro au meilleur prix, l’offre proposée par Boulanger devrait vous plaire. Pour le lancement des deux derniers smartphones Xiaomi, l’enseigne vous offre deux cadeaux d’une valeur de plus de 100€. Valable jusqu’au 17 novembre, découvrez-les dès maintenant !

Bon Plan : recevez deux cadeaux de plus de 100€ en achetant votre Xiaomi 11T chez Boulanger

En achetant votre nouveau Xiaomi 11T ou le 11T Pro chez Boulanger en ce moment, vous ferez une très bonne affaire. Si vous hésitez entre ces deux modèles, notre article sur les différences entre les Xiaomi 11T et 11T pro, devrait vous aider à faire votre choix. Depuis ce matin les deux nouveaux smartphones Xiaomi profitent d’une offre de lancement incroyable ! Jusqu’au 17 novembre prochain, l’enseigne vous offre deux cadeaux pour tout achat de l’un de ces modèles.

Le premier cadeau est une montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite noire d’une valeur de 70€. Pour vous, elle sera gratuite ! Le deuxième cadeau est un étui de protection adapté à votre Xiaomi d’une valeur de 35€. A peine reçu, vous pourrez déjà le protéger afin de lui assurer une longue durée de vie. Au total, Boulanger vous offre pour 105€ de cadeau.

Pour profiter de ce bon plan, rien de plus simple. Il vous suffit d’ajouter le 11T ou le 11T Pro dans votre panier et automatiquement la montre et l’étui seront également ajoutés pour 0€ seulement. C’est un petit peu Noël avant l’heure chez Boulanger et on adore !

Xiaomi 11T et 11T Pro parmi les meilleurs smartphones Xiaomi

Les tous nouveaux Xiaomi 11T et 11T Pro font partie des meilleurs smartphones Xiaomi du moment avec les Poco X3 Pro et le Mi 11i notamment. Ces deux derniers modèles se différencient notamment des autres modèles du constructeur pour leurs fonctions caméra. Avec la fonction Cinemagic, il est possible de créer du contenu et de filmer comme avec une caméra classique. Les créateurs de contenus vont apprécier ces nouvelles fonctionnalités.

Ils sont tous les deux équipés d’un écran Amoled de 6.67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Ils se différencient par leurs processeurs car le 11T Pro embarque une puce Qualcomm Snapdragon 888, alors que le 11T intègre une puce Mediatek Dimensity 1200.

Les appareils photo des deux smartphones sont dotés d’un capteur photo principal de 108 mégapixels accompagné d’un autre objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle et un dernier de 5 mégapixels. Ils sont alimentés par une batterie puissante de 5000 mAh.