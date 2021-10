Les nouveaux bons plans de Syma Mobile : forfaits mobiles 5G dès 9.90€ !

Amateurs de 5G, vous souhaitez faire le plein de data avec la 5G à prix cadeau ? Ça tombe bien, avec Syma Mobile, les forfaits sans engagement avec 100Go et 150Go d'Internet sont justement disponibles avec la 5G dès 9,90€ par mois ! Découvrez-les dans cet article.

L'offre promotionnelle 100Go à moins de 10€

Le MVNO Syma Mobile propose pour le bonheur des internautes ultra-connectés deux forfaits sans engagement bénéficiant de la 5G ainsi que d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée !

Le premier est une promotion de longue data. Il s'agit du forfait le Neuf, autrement dit, à 9,90€ par mois ! Avec ce forfait, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 100Go, avec la 5G si votre smartphone est compatible. L'opérateur s'allie avec le réseau SFR 5G pour vous garantir une couverture réseau optimale et en voie de développement.

Lorsque vous voyagez, votre forfait vous permettra d'utiliser 6Go dédiés à votre connexion depuis l'Europe* et les DOM et dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale.

Du côté des communications, l'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez communiquer autant que souhaité en France, mais également depuis les pays européens, les départements d'outre-mer, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande !

Notez également que vous pourrez profiter gratuitement des options suivantes : "100 destinations" et "Mobile Européen" pour appeler de manière illimitée vers l'International et l'Europe et enfin "Presse éditoriale illimité" pour avoir accès au kiosque Syma News !

L'offre promotionnelle 150Go à moins de 15€

Pour faire exploser les compteurs, vous pouvez choisir le forfait le Dix-neuf qui bénéficie d'une réduction sans condition de durée jusqu'à ce mercredi 27 octobre inclus ! Ainsi, au lieu de verser chaque mois la somme de 19,90€, vous devrez vous acquitter de 14,90€ par mois.

En termes de garanties, vous profiterez de 150Go d'Internet avec la 5G (réseau SFR 5G) en France et pourrez rester connecté lors de vos séjours en Europe* et dans les DOM grâce aux 11Go, inclus et fournis à cet effet !

En ce qui concerne les options proposées par ce forfait, vous pourrez apprécier les mêmes que susmentionnées, à savoir "100 destinations", "Mobile Européen" et "Presse éditoriale illimité". De même vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans vous limiter en France métropolitaine, en Europe* et dans les DOM.

* pays de l'UE + Islande, Norvège, Liechtenstein