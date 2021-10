Confirmation du design du bloc optique pour le futur Samsung Galaxy S22 Ultra

La semaine dernière, nous avions évoqué la possibilité que les objectifs photo du futur Samsung Galaxy S22 Ultra se présentent sous la forme d’un P ou de deux îlots. Ces projections sont réalisées à partir d’une coque de protection qui aurait été conçue pour le téléphone phare de Samsung ce qui laisse de la place pour le doute quant à la forme définitive de cet élément. Il est courant que les fabricants hésitent entre plusieurs possibilités, ce qui semble être le cas jusqu’ici. En effet, quelque temps après la publication des designs potentiels du dos du Galaxy S22 Ultra, Steve Hemmerstoffer, aussi connu sous le nom de OnLeaks et jugé sérieux a publié une photo de ce qui pourrait être finalement la coque arrière du smartphone.

Well, this seems to be #Samsung #GalaxyS22Ultra final rear camera design.... Still "P" shaped but with each single camera lens protruding instead of the usual bump style housing... (source: https://t.co/dbiWVYZsMp) pic.twitter.com/qKcbvE5TMM