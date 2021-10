Le Huawei P50 bientôt prêt pour un lancement à l’international

Présentée fin juillet en Chine, la série des smartphones haut de gamme Huawei P50 sera lancée sur le marché mondial très prochainement. C’est ce que la marque a confirmé lors du lancement du Nova 9. En voici tous les détails.

Fin juillet dernier, la marque Huawei présentait la nouvelle série des smartphones haut de gamme Huawei P50 et P50 Pro. Ils sont réservés pour le marché chinois, mais la donne pourrait bien changer puisqu’au cours de la présentation du nouveau téléphone portable de milieu de gamme, Nova 9, le constructeur a confirmé que la série Huawei P50 sera bien lancée sur le marché mondial.

Aucune date précise n’a été annoncée pour ce lancement. Toutefois, il semble que le fabricant a finalement décidé de commercialiser au moins l’un des deux modèles à l’international afin de tenter de surmonter la chute actuelle que la marque subit en termes de parts de marché sur celui des smartphones. Outre les sanctions américaines toujours en vigueur, Huawei a récemment rencontré des difficultés pour rassembler les composants pour ses nouveaux produits et plus particulièrement sur des éléments essentiels pour les téléphones mobiles.

Les caractéristiques techniques des Huawei P50 et P50 Pro

Les Huawei P50 et P50 Pro sont animés par une puce Qualcomm Snapdragon 888 version 4G avec 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage. Une version 5G profite d’une puce Kirin 9000 sur le modèle Pro. Ils sont certifiés IP68 et sont dotés d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces pour le Pro et 90 Hz de 6,5 pouces pour le P50. La batterie a une capacité de 4100 mAh pour le P50 et de 4360 mAh pour le Pro avec la possibilité d’une charge à 66 watts.

Le Huawei P50 a un capteur photo 50 mégapixels accompagné d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. De son côté, on peut compter sur un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique sur le P50 Pro avec un autre capteur monochrome de 40 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un dernier objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels.

