Le Honor 50 est officiellement lancé sur le marché français, caractéristiques, prix, disponibilité, tous les détails

La marque Honor vient officiellement d’annoncer le lancement de la commercialisation du nouveau smartphone Honor 50 sur le marché français après une présentation plus tôt dans l’année en Chine. En voici tous les détails.

Comme annoncé, avant l’été, la marque Honor a prévu de commercialiser le smartphone Premium Honor 50 en France. Pour l’occasion, le constructeur a organisé une conférence au premier étage de la tour Eiffel, lieu emblématique. Après plusieurs mois d’absence pour cause de liaison avec Huawei, Honor revient donc en France maintenant totalement libéré des sanctions américaines qui pesaient sur la société devenue indépendante du groupe Huawei. Honor précise donc que son smartphone profite des Google Mobile Services et s’appuie sur le système Android.

Un écran AMOLED incurvé à 120 Hz

Le Honor 50 est équipé d’un large écran de 6,57 pouces incurvé affichant une définition de 1080x2340 pixels sur une dalle 10 bits AMOLED et rafraîchit à 120 Hz pour des défilements fluides. Il profite d’un taux d’échantillonnage de 300 Hz afin d’être le plus réactif possible dans la vie de tous les jours, mais également sur les jeux vidéo. Sa batterie a une capacité de 4300 mAh capable de supporter la charge à 66 watts ce qui fait dire à son constructeur qu’il est possible de la recharger à 70% en seulement 20 minutes. Techniquement, le mobile est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie.

Une configuration musclée pour les photos et les vidéos

Pour les photos et les vidéos, des domaines qui sont aujourd’hui devenus extrêmement importants, le Honor 50 s’appuie sur une caméra frontale de 32 mégapixels avec possibilité d’un grand-angle à 90 degrés. Au dos, il y a un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif grand-angle de 8 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun pour les photos en mode macro et le calcul de la profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. Pour la vidéo, le Honor 50 propose 6 modes de tournage utilisant les caméras avant et arrière simultanément. Des templates (modèles) vidéo sont prédéfinis pour faciliter les réglages et créer des vidéos les plus abouties possibles.

Le Honor 50 est donc animé par Android avec une surcouche logicielle Magic UI 4.2. Il est décliné en plusieurs coloris : Frost Crystal s’inspirant des cristaux de neige, Honor Code reprenant le logo de la marque sur le dos et Emerald Green, vert ainsi qu’en noir, plus classique.

Le nouveau smartphone Honor 50 sera disponible en France à partir du 4 novembre pour un prix de 549 € pour la version 6+128 Go et à 599 € pour le modèle 8+256 Go. Une offre de précommande du 27 octobre jusqu’au 3 novembre est mise en place proposant une remise immédiate de 100 € et une paire d’écouteurs True Wireless Honor Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99 € offerte.