Le choc des forfaits mobiles 80Go à 10€ sans condition de durée : B&You vs Cdiscount

Vous souhaitez un forfait 80Go à prix cadeau mais ne savez pas lequel choisir parmi toutes les offres proposées ? Cet article est pour vous ! On y compare deux forfaits 80Go en promotion encore jusqu’à demain chez Bouygues Telecom et Cdiscount Mobile !

Un forfait 80Go à 10€

Les opérateurs Bouygues Telecom et Cdiscount Mobile mettent en avant encore jusqu'à demain soir, 23h59, leur forfait sans engagement avec 80Go d'Internet en France à prix cadeau valable également après la première année de souscription !

Chez Bouygues Telecom, il s'agit de la série spéciale Very B&You 80Go vous permettant de profiter de 80Go en France, dont 15Go lorsque vous voyagez en Europe - DOM inclus, pour la somme de 9,99€ par mois. Bien entendu, depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez la possibilité d'apprécier l'illimité pour vos appels et l'envoi de vos SMS/MMS.

Quant à Cdiscount Mobile, son offre limitée est à 10€ par mois au lieu de 14,99€ ! Ainsi, en plus de 59,88€ d'économie chaque année, vous pourrez utiliser jusqu'à 80Go en France et 10Go lors de vos séjours en Europe* ! Depuis l'étranger*, vous bénéficierez également de l'illimité pour communiquer sans compter.

*Union européenne, DOM inclus + Norvège, Islande, Liechtenstein

Quel forfait 80Go choisir ?

Ces deux offres promotionnelles sont toutes deux attractives et présentent un tarif identique (à 1 centime près !) qui reste valable toute la durée de votre souscription. Cela étant, certains critères peuvent être plus intéressants que d'autres selon vos besoins. Voici notre sélection :

La data à l'étranger : la série spéciale Very B&You est plus avantageuse en termes de data en Europe et dans les DOM avec 15Go contre les 10Go proposés par Cdiscount Mobile.

L'ouverture des communications vers les DOM depuis la Métropole : la série spéciale Very B&Youest là encore plus avantageuse. En effet, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS autant que vous le souhaitez vers l'ensemble des DOM, tandis que Cdiscount Mobile vous décomptera vos communications vers les DOM en hors-forfait.

Le petit plus : l’offre limitée de Cdiscount Mobile vous permet de vous connecter et de communiquer également depuis l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein !