Samsung Galaxy S21 : un smartphone premium a prix cassé avec une réduction de 244€

Aujourd’hui, l’excellent Samsung Galaxy S21 est à prix incroyable sur le site de Rakuten ! Grâce à une promotion de -28%, son prix chute de 244€. Ce smartphone premium de Samsung offre une fiche technique digne d’un iPhone 13 ou d’un Xiaomi Mi 11. Il ne devrait pas rester en stock très longtemps à ce tarif, alors foncez !

Le Prix du Samsung Galaxy S21 chute à 615€ chez Rakuten

L’un de derniers fleurons de la marque Samsung, le Galaxy S21 est à prix incroyable chez Rakuten aujourd’hui. Ce smartphone premium offrant une fiche technique impressionnante voit son prix chuter de manière inédite. Grâce à une réduction et un code promo exclusif, son prix passe de 859€ à 615€ seulement. Economisez ainsi 244€ en achetant votre S21 chez Rakuten ! Au moment du paiement, ajoutez le code SEV15400 dans votre panier. Vous économiserez ainsi 15€ supplémentaires sur le prix affiché. En plus, en rejoignant le Club gratuitement, recevez 63€ à dépenser lors de votre prochain achat. Vous pourrez les utiliser pour acheter un étui ou un verre de protection pour votre nouveau smartphone Samsung.

Ce modèle de Galaxy S21 offre 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM. Il est proposé en violet. D’autres coloris et d’autres capacités sont également en promotion actuellement chez ce marchand.

Samsung Galaxy S21 : un smartphone premium a prix cassé

Pour tout savoir de ce smartphone premium, lisez notre test du Samsung Galaxy S21. C’est un excellent smartphone, très agréable à utiliser au quotidien. Nous lui avons attribué la note de 4/5. Le S21 est équipé d’un écran Dynamic Amoled de 6.2 pouces rafraîchi à 120 Hz. Il embarque un SoC Samsung Exynos 2100 épaulé par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go non extensible en ce qui concerne le modèle proposé en promotion.

Son appareil photo est équipé de trois capteurs photo dont un principal de 12 Mpx, un capteur grand-angle de 64 Mpx avec zoom x3 et un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx. Il est également équipé d’un capteur frontal de 10 Mpx. Il est alimenté par une batterie intelligente de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 25W avec ou sans fil.