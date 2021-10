Forfait mobile : Les incroyables promos Very B&You de Bouygues Telecom ne seront plus disponibles demain !

À la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ne cherchez plus ! Vous trouverez le forfait idéal parmi les offres promotionnelles Very B&You disponibles seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ! De 80Go à 200Go à moins de 15€, nous vous les présentons dans cet article.

L'opération Very B&You de Bouygues Telecom

Il y a une semaine, l'opérateur Bouygues Telecom lançait son opération Very B&You, une exclusivité web ! Celle-ci est encore disponible, mais pour en profiter, il vous faudra souscrire aux séries spéciales Very B&You avant ce soir minuit !

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, l'opération Very B&You vous permet de choisir parmi trois offres mobiles à prix préférentiel valable sans condition de durée ! 80Go, 100Go ou 200Go d'Internet, ces offres sont sans engagement, vous offrant la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Aussi, sachez que quelle que soit celle que vous sélectionnerez, vous pourrez communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, mais également depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Plus précisément, depuis la Métropole, vous aurez l'occasion d'utiliser également l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS vers les numéros des DOM en plus de ceux métropolitains.

Les séries spéciales avec 80Go, 100Go et 200Go d'internet

En ce qui concerne l'offre mobile, Bouygues Telecom met à disposition trois séries spéciales à commencer par l'offre 80Go au prix de 9,99€ par mois ! Vous pourrez alors naviguer sur la toile à hauteur de 80Go en France, dont 15Go pourront être utilisés pour vous connecter depuis l'étranger (EU/DOM).

Pour deux euros supplémentaires chaque mois, l'opérateur propose le forfait sans engagement B&You 100Go bénéficiant du même nombre de gigas lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM, soit 15Go. Il vous faudra verser la somme de 11,99€ par mois pour profiter de 100Go en France.

Enfin, pour les internautes gourmands, il existe la série spéciale B&You 200Go, dont le tarif s'élève à 14,99€ par mois. Vous disposez alors de 200Go d'Internet et de 20Go (inclus) afin que vous puissiez rester connecté même lorsque vous séjournez en Europe et dans les DOM.