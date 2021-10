Nouveau smartphone Honor 50 Lite 5G, l’entrée de gamme avec charge rapide et quadruple capteurs photo

La marque Honor a organisé un évènement au premier étage de la tour Eiffel pour annoncer l’arrivée de la série Honor 50 qui est composée du Honor 50 et du Honor 50 Lite 5G. Proposé à un prix inférieur à 300 €, ce dernier affiche une fiche technique déjà vue… En voici tous les détails.

En marge de son annonce phare qui concernait le Honor 50, la marque Honor en a profité pour annoncer également l’arrivée sur le marché français du Honor 50 Lite 5G. Si le Honor 50 ressemble comme deux gouttes d’eau au Huawei Nova 9 tout juste présenté par l’ancienne maison-mère, le Honor 50 Lite 5G reprend la fiche technique du Nova 8i également à peine annoncé par Huawei. C’est tout à fait normal qu’il y ait de telles similitudes car lorsque le géant chinois a décidé de se séparer de sa filiale, les concepts partagés entre les deux sociétés étaient en cours. À termes, Honor nous promet des designs (ainsi que des configurations) inédits. Les Honor 50 et Honor 50 Lite 5G sont les premiers smartphones de la marque depuis l’indépendance de Honor vis-à-vis de Huawei.

Une fiche technique déjà vue

Le smartphone Honor 50 Lite 5G s’appuie sur un écran de 6,67 pouces LCD affichant une définition de 1080x2378 pixels, exactement comme le Huawei Nova 8i. L’écran occupe une très large place en façade puisque la marque revendique un taux d’occupation de 94,4% ce qui est très important. Les bords sont donc très fins. Le mobile est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 6 de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4300 mAh capable de supporter la charge rapide 67 watts. Compatible 4G, il est aussi Wi-Fi et Bluetooth. Enfin, pour la configuration photo, là encore, il s’agit d’une plateforme commune avec le Nova 8i puisque le Honor 50 Lite 5G propose 64+8+2+2 mégapixels à l’arrière. Il y a un objectif de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Le constructeur annonce des dimensions de 161,8x74,7x8,5 mm pour un poids de 190 grammes. Le mobile fonctionne sous Android avec une surcouche logicielle Magic UI et l’accès aux services mobiles de Google.

Le nouveau Honor 50 Lite 5G est proposé à un prix de 299 € alors que le Huawei Nova 8i est annoncé à 349 € avec 8 Go en RAM. Le Honor 50 Lite 5G est décliné en noir, vert, cristal ou Honor Code (version exclusivement disponible sur le site du fabricant).