iPhone 13 : toute la série est en promotion chez RED by SFR avec une remise immédiate

Depuis sa sortie en septembre dernier, la série iPhone 13 est en promotion chez RED by SFR. C’est chez l’opérateur que vous trouverez les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max au meilleur prix. Les 4 modèles bénéficient d’une remise immédiate qui fait chuter leur prix de façon incroyable.

Jusqu’à 40€ de remise sur toute la gamme d’iPhone 13

Depuis leur lancement il y a quelques semaines, les 4 smartphones de la toute nouvelle série d’Apple, les iPhone 13 sont en promotion. Même si Apple ne propose que très rarement de remise sur ses téléphones, l’opérateur RED by SFR a lui décidé de vous faire plaisir en faisant baisser leurs prix. Pour profiter de ces tarifs exceptionnels, aucune condition ne vous est imposée. La remise immédiate de 40€ sur les iPhone 13 est donc faite pour vous ! La version classique de l’iPhone 13 est donc disponible à 859€ au lieu de 899€ par exemple.

Comme les 4 modèles profitent de la même réduction de 40€, ils voient tous leur prix chuter. Voici à combien vous pouvez les acheter en ce moment chez RED. Attention cette promotion n’a pas de date fin, elle peut dont s’arrêter à tout moment !

La série iPhone 13 est au meilleur prix chez RED by SFR

C’est bien chez l’opérateur RED by SFR que vous trouverez l’iPhone 13 au meilleur prix actuellement. Vous pouvez profiter de cette promotion sans avoir besoin d’être client chez RED ou de souscrire à un forfait mobile. Elle est accessible pour tout le monde et la remise est immédiate. Si toute fois, vous aviez envie de faire des économies sur votre forfait mobile ou si vous avez envie d’une nouvelle offre pour accompagner votre nouvel iPhone, sachez que RED propose de belles promotions jusqu’à ce soir. Le forfait 80 Go est à 10€ seulement au lieu de 17€. Si vous payez votre forfait plus de 10€, nous vous conseillons de jeter un œil aux offres suivantes !

De plus, en achetant votre iPhone 13 chez l’opérateur, il sera débloqué. Vous pourrez donc l’utiliser avec la carte SIM de votre opérateur actuel sans aucune difficulté. Ce dernier est proposé en plusieurs coloris et avec des capacités de stockage différentes. Vous êtes sûrs de trouver le modèle qui vous convient. Alors, si vous aviez envie de craquer pour le nouvel iPhone 13, foncez chez RED !