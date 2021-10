Sony Xperia Pro-I, un smartphone ultra haut de gamme pas vraiment fait pour tout le monde

Spécialiste des appareils de captation audio et vidéo, quoi de plus logique pour Sony que de présenter un nouveau smartphone, le Xperia Pro-I qui embarque tout ce que la marque nippone sait faire de mieux en matière de multimédia notamment son fameux capteur photo de 1 pouce déjà éprouvé au sein de l’appareil photo RX100 VII. Et ce n’est qu’une toute petite partie de sa fiche technique de très haut niveau. En voici tous les détails.

Après un smartphone Sony Xperia Pro exclusivement disponible aux États-Unis à prix de 2500 dollars, Sony propose le nouveau Xperia Pro-I. Ce nouvel appareil veut mixer certaines caractéristiques du Xperia 1 III avec le Xperia Pro. Il s’agit résolument d’un téléphone portable pensé pour les vidéastes et les cinéastes qui souhaitent avoir entre les mains, un appareil qui soit capable de capter des scènes avec un maximum de qualité tout en ayant la possibilité de partager les clichés ou les vidéos réalisées via une connectivité mobile ce que ne sont pas encore tout à fait capable les vrais appareils photo numériques.

À fond sur la photo

Le Sony Xperia Pro-I est le tout premier smartphone à intégrer un capteur photo de 1 pouce. Celui-ci est identique à celui qui est proposé au sein de l’appareil photo numérique Sony RX100 VIII optimisé pour les smartphones avec autofocus à détection de phase. Il est couplé à une optique Zeiss pour éviter les reflets et les artefacts au niveau de la lentille. Le tout est associé à un traitement d’image via la puce Bionz X for mobile. Ainsi, le Xperia Pro-I veut apporter une qualité professionnelle à tous ses utilisateurs. Le mobile peut enregistrer les prises de vue en mode JPEG et/RAW 12 bits afin d’offrir l’une des plages dynamiques les plus larges du marché. Les trois capteurs disposent de 12 mégapixels. Le module principal de 1 pouce donc profite d’une équivalence à 24 mm. Les deux autres objectifs sont des 16 et 50 mm. Le dernier capteur, un 3D iToF mesure instantanément la distance entre l’appareil et le sujet afin d’assurer une mise au point rapide et précise, selon Sony.

Le Xperia Pro-I capable de filmer en Ultra HD à 120 images par seconde

En matière de vidéo, le mobile est le premier du genre capable de filmer avec une définition Ultra HD à 120 images par seconde. Il embarque un stabilisateur Optical SteadyShot avec FlawlessEye et peut suivre les objets pour garantir une mise au point en toutes circonstances. La nouvelle fonctionnalité Videography Pro propose des paramètres créatifs afin de jouer sur la balance des blancs, la mise au point et l’exposition même pendant l’enregistrement d’une séquence. En outre, la fonction Cinematography Pro utilise des technologies de caméras vidéo professionnelles de Sony pour proposer un rendu cinématographique avec 8 réglages chromatiques inspirés de la caméra de cinéma numérique Venice du fabricant japonais.

Un écran de très haute qualité pour bien en profiter

L’écran du nouveau smartphone Sony Xperia Pro-I utilise une dalle 6,5 pouces au format 21:9 AMOLED 4K HDR 10 bits rafraîchit à 120 Hz appuyé sur la technologie X1 For mobile pour proposer d’excellents contrastes et une parfaite colorimétrie. Sa définition est extrême : 1644x3840 pixels. L’appareil supporte les formats audio Dolby Atmos et 360 Reality Audio et 360 spatial sound ainsi qu’Hi-Res via LDAC et embarque aussi la technologie d’optimisation des titres numériques DSEE Ultimate.

Techniquement, le Sony Xperia Pro-I est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage extensibles jusqu’à 1 To avec une carte mémoire SDXC. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter la charge à 30 watts. Selon Sony, 30 minutes de charge permettraient de profiter d’un taux de remplissage de 50%. Notez l’utilisation des technologies Sony afin de préserver au maximum la batterie et garantir un très haut niveau de charge même après trois ans d’utilisation.

Une large connectivité pour mieux partager

L’idée de Sony avec le Xperia Pro-I est de permettre aux photographes professionnels, mais aussi aux vidéastes et cinéastes de partager facilement et aussi rapidement que possible les réalisations faites avec le mobile. Ainsi, logiquement le téléphone peut communiquer en 5G, mais propose aussi du Wi-Fi 6 avec basculement automatique sur le meilleur réseau entre les deux. Il y a un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le mobile est bien entendu Bluetooth et NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils compatibles. Le Sony Xperia Pro-I est certifié IP68. Il mesure 166x72x8,9 mm pour un poids de 211 grammes.

Un accessoire très bien pensé et qui peut s’avérer très utile

Afin de proposer un ensemble aussi cohérent que possible aux vidéastes et cinéastes, Sony a annoncé la commercialisation d’un kit baptisé Vlog Monitor. Il s’agit d’un ensemble d’accessoires spécialement étudié pour se greffer au Xperia Pro-I et qui permet d’avoir un retour vidéo de ce qui est en train d’être filmé.

C’est extrêmement pratique et très utile pour les personnes qui se filment elles-mêmes. Il y a pour cela un écran LCD de 3,5 pouces (1280x720 pixels) ainsi qu’un support métallique. L’ensemble dispose d’une attache magnétique que Sony promet comme étant très facile à installer. Le module peut être vissé sur la poignée grip Bluetooth Sony GP-VPT2BT afin de contrôler plus facilement encore le démarrage et la fin de l’enregistrement. Il y a une prise jack sur le Vlog Monitor afin d’y brancher un microphone externe, si besoin.

Le nouveau smartphone Sony Xperia Pro-I sera disponible début décembre en France pour un prix de 1799 €. Comptez sur un prix de 199 € pour l’accessoire Vlog Monitor de Sony.