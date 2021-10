Craquez pour ce nouveau forfait mobile 80Go à seulement 6.99€ par mois

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile, vous devriez apprécier cet article... On vous présente la toute nouvelle offre promotionnelle de Prixtel, avec jusqu'à 130Go d'internet dès 6,99€ par mois. Disponible jusqu'à mardi prochain, celle-ci est sans engagement en plus d'être neutre en CO2 !

Prixtel : ses forfaits flexibles et neutres en CO2

Prixtel promeut deux principes qui lui tiennent à cœur : proposer des forfaits qui s'ajustent à la consommation data de ses utilisateurs et proposer une offre mobile la plus respectueuse possible de l'environnement. Comment fait-il vous demandez-vous ?

Pour commencer, l'opérateur s'est engagé depuis un certain temps déjà dans une dynamique écologique en s'attelant à compenser les émissions de CO2 dues à l'utilisation des forfaits mobiles par des actions de reforestation et de plantation d'arbres à travers le territoire français, plus particulièrement dans le Maine-et-Loire ainsi que le Loir-et-Cher. Sa volonté est d'accroître l'ampleur de ses actions à mesure que les utilisateurs s'abonnent à leurs forfaits.

En ce qui concerne la flexibilité de ses forfaits, Prixtel propose pour chacun d'entre eux un tarif évolutif qui s'ajuste chaque mois en fonction de votre consommation internet, vous permettant ainsi de vous acquitter du "prix juste". Pour ce faire, l'opérateur met à disposition trois paliers data par forfait correspondant à un tarif spécifique.

Le forfait pas cher qui nous intéresse tout particulièrement ici est le forfait Le grand, avec jusqu'à 130Go d'Internet en France dès 6,99€ par mois, en promotion jusqu'au mardi 2 novembre prochain, 23h59. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Le forfait Le grand à prix réduit : jusqu'à 130Go dès 6,99€

Le forfait Le grand bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement, et ce, sur l'ensemble de ses paliers data ! Ainsi, vous pouvez consommer de 80Go à 130Go d'internet en versant entre 6,99€ à 12,99€ chaque mois ! Lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne ainsi que les départements d'outre-mer, l'opérateur prévoit 15Go afin que vous puissiez également vous connecter depuis ces destinations ! Notez que l'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe globale.

En termes de communications, l'opérateur vous propose l'illimité ! Ainsi, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'UE et les DOM.

Pour résumer, le forfait Le grand c'est :

jusqu'à 80Go : 6,99€/mois pendant 1 an au lieu de 12,99€

au lieu de 12,99€ de 80Go à 100Go : 9,99€/mois pendant 1 an au lieu de 15,99€

au lieu de 15,99€ de 100Go à 130Go : 12,99€/mois pendant 1 an au lieu de 18,99€

au lieu de 18,99€ 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Pour les petits budgets ou les petites consommations, vous pouvez vous tourner vers le forfait Le petit avec jusqu'à 40Go d'internet dès 4,99€ par mois (jusqu'au 2 novembre inclus, 5€ de réduction mensuelle pendant 1 an sur l'ensemble de ses paliers data).

Pour les internautes plus gourmands, le troisième forfait de Prixtel saura vous satisfaire ! Jusqu’à 200Go d'internet dès 9,99€ par mois, option 5G pour 5€/mois supplémentaires disponible ou encore 6€ de réduction mensuelle la première année d'abonnement sont un aperçu de ce que vous offre le forfait Le géant !