Vente Flash : l’excellent Samsung Galaxy A32 est à prix cassé après une réduction de -18%

Accessible à moins de 270€ pendant cette vente Flash chez Rakuten, le Samsung Galaxy A32 5G est le bon plan smartphone du jour ! Son prix est en chute libre de -18%. Vous allez pouvoir faire des économies sur l’achat de votre futur smartphone Samsung et avoir un modèle performant pour moins de 270€.

Le prix du Samsung Galaxy A32 5G chute de -18% chez Rakuten

Envie d’un nouveau smartphone Samsung avec un budget de 300€ maximum ? Bonne nouvelle car aujourd’hui grâce à une vente flash mise en place par Rakuten, le Samsung Galaxy A32 5G répond à vos critères. Vendu encore à 329€ sur le site du constructeur lui-même, vous le trouverez à prix réduit sur le site de Rakuten. Grâce à une promotion de -18%, son prix chute de 329€ à 269€ seulement. Profitez ainsi d’une remise incroyable et immédiate de 60€. Il pourrait donc rejoindre notre classement des meilleurs smartphones à moins de 300€ avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le realme 8 Pro.

Tout le monde peut profiter de cette superbe promotion car aucune condition n’est demandée pour y être éligible. Ce smartphone neuf est de couleur noire et possède un espace de stockage interne de 128 Go ainsi que 4 Go de RAM. Il est compatible avec le réseau 5G.

Samsung Galaxy A32 : un smartphone 5G abordable

Pour tout connaître de ses caractéristiques techniques, lisez vite notre test du Samsung Galaxy A32 5G. Nous avons pu l’avoir entre les mains pour découvrir tous ses secrets. Ecran, performance, batterie ou appareil photo, nous l’avons étudié avec minutie pour vous faire un retour précis et vous guider dans votre choix.

Le Samsung Galaxy A32 5G est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces rafraichi à 60 Hz. Il embarque un SoC MediaTek Dimensity 720 épaulé par 4Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go extensibles via une carte microSD. D’autres versions sont également en promotion sur le site de Rakuten actuellement.

Son appareil photo est doté de 4 capteurs dont un module principal de 48 Mpx avec un capteur de 8 Mpx et deux autres de, respectivement 5 et 2 Mpx. Il possède également un capteur frontal de 13 Mpx prévu pour réaliser des selfies. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh compatible avec la charge 18W.