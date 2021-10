Les nouvelles promotions B&You sont arrivées chez Bouygues Telecom !

À la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile ? Bonne nouvelle, Bouygues Telecom a lancé ce matin de toutes nouvelles offres promotionnelles avec de 30Go à 130Go de data dès 9,99€ ! Découvrez-les en détail dans cet article.

Les nouvelles offres de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a mis à disposition ce matin quatre nouvelles séries spéciales B&You bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée ! Celles-ci sont à saisir avant mercredi prochain, le 3 novembre, minuit. Réservées à l'ouverture d'une nouvelle ligne sur le site officiel, les offres B&You sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge.

L'opérateur propose pour l'ensemble de ces séries spéciales l'illimité pour communiquer, où que vous soyez en Europe - DOM et Métropole inclus. Depuis cette dernière destination, vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS à votre convenance vers les numéros des départements d'outre-mer en plus des numéros métropolitains.

Les séries spéciales B&you : de 30Go à 130Go d'internet

Idéale pour les petits budgets, la série B&You 30Go est à 9,99€ par mois ! Elle vous permettra d'utiliser jusqu'à 30Go en France. A l'étranger en Europe et DOM, le volume Web autorisé est de 6Go.

Si vous souhaitez profiter davantage de data, vous avez le choix parmi trois offres. La première est la série spéciale 70Go à 12,99€ par mois. Celle-ci vous propose 70Go pour vous connecter en France, dont 10Go dédiés à votre usage lorsque vous voyagez au sein des pays européens et des DOM.

Vient ensuite la série spéciale B&You 100Go, dont le tarif s'élève à 14,99€ par mois. Avec cette dernière, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 100Go en France et utiliser jusqu'à 15Go (inclus) depuis l'Europe et les DOM.

Enfin, la série spéciale 130Go vous coûtera quant à elle 18,99€ par mois et vous permettra d'apprécier 130Go en France, dont 15Go afin de rester connecté durant vos séjours en Europe et dans les DOM.