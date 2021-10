Les nouvelles puces Qualcomm pour les entrées et milieux de gamme débarquent pour de meilleures performances

La société américaine Qualcomm vient de présenter ses nouvelles plateformes mobiles Snapdragon destinées à être installées au cœur des futurs smartphones d’entrée et de milieu de gamme offrant de meilleures performances que les précédents et permettant, pour certains, d'accéder à la 5G.

Pour que les smartphones soient aussi performants, il faut nécessairement qu’ils soient animés par des processeurs les plus puissants possibles et embarquant plusieurs technologies pour exploiter toutes les possibilités voulues par leur fabricant. Aujourd’hui, Qualcomm compte parmi l’un des principaux fournisseurs de l’industrie de la téléphonie mobile aux côtés de Mediatek, Samsung, Apple et Huawei. La marque américaine vient d’annoncer la disponibilité pour les constructeurs de smartphones des nouvelles puces Snapdragon. Il s’agit des Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G et 680 4G. Ils sont principalement destinés aux mobiles d’entrée et de milieu de gamme.

Snapdragon 778G Plus 5G et 480 Plus 5G, des évolutions

Le nouveau Soc Snapdragon 778G Plus et une évolution du Snapdragon 778G avec des performances GPU et CPU améliorées. Il est conçu pour offrir des jeux mobiles de pointe et une intelligence artificielle (IA) encore plus performante pour permettre des expériences photo et vidéo les plus abouties possibles. Sur le même principe, la nouvelle plateforme Snapdragon 480 Plus 5G est une version boostée du Snapdragon 480. Elle permet d’accéder aux réseaux de télécommunication 5G pour un tarif qui doit rester abordable. En outre, elle dispose de meilleures performances pour alimenter la productivité et les expériences de divertissement, selon le fondeur.

Snapdragon 695 5G et Snapdragon 680 4G, de meilleures performances

La nouvelle plateforme mobile Snapdragon 695 5G offre une 5G véritablement mondiale avec prise en charge à la fois des ondes mm et des fréquences inférieures à 6 GHz. Elle propose un rendu graphique jusqu'à 30 % plus rapide et une amélioration de 15 % des performances du processeur (par rapport au Snapdragon 690), ce qui permet de jouer à des jeux avec un petit côté immersif et de pouvoir accéder à une productivité accrue.

Pour sa part, le nouveau Soc Snapdragon 680 4G, qui repose sur la technologie de traitement 6 nm, est conçu pour offrir des expériences fascinantes tout au long de la journée, notamment des jeux optimisés et un triple circuit de traitement d’images doté de la technologie de capture de faible luminosité améliorée par l'IA. Non compatible 5G, il peut toutefois permettre de se connecter aux réseaux 4G à moins coût.

Plusieurs constructeurs comme Honor, Motorola, Vivo, Oppo, Xiaomi ou HMD Global (pour Nokia) se sont déjà montrés intéressés afin d’intégrer ces Soc à l’intérieur de leurs smartphones respectifs qui devraient être disponibles dans les prochains mois sur le marché.