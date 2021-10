Les deux smartphones qui se rechargent les plus rapidement du marché : Xiaomi 11T Pro et Redmi Note 11 Pro+

Vous en avez assez de patienter de longues minutes, voire plus d’une heure pour recharger votre smartphone ? Les Xiaomi 11T Pro et Redmi Note 11 Pro+ sont capables de se recharger en seulement 17 minutes. Voici comment.

Avec l’évolution des smartphones, nous pensions que les constructeurs auraient proposé des solutions pour gagner en autonomie. En effet, très rares sont les téléphones portables qui peuvent tenir la charge pendant deux jours. Aussi, cela nous oblige à les recharger à peu près tous les jours ou presque surtout si on en a un usage intensif. Alors plutôt que de nous proposer des autonomies records, il semble qu’un certain consensus soit fait pour qu’on change de stratégie. Plutôt que d’offrir plusieurs jours d’utilisation avec une seule charge, c’est le temps de chargement que l’on va réduire.

Avec cette solution d’une proposition d’une charge rapide, les constructeurs trouvent ainsi une certaine parade à l’autonomie en tant que telle. Petit à petit, les fabricants dévoilent leurs solutions sur leurs différents modèles de smartphones plus ou moins haut de gamme.



Actuellement, les deux smartphones qui se rechargent les plus rapidement du marché sont signés Xiaomi. Il s’agit des modèles Xiaomi 11T Pro et le tout nouveau Redmi Note 11 Pro+. Ces deux téléphones supportent la charge à 120 watts avec le bloc d’alimentation qui est livré dans la boîte.

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

632,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 676,90 € acheter Rakuten

Boulanger 699,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Comment ça fonctionne ?

Avec une telle puissance de charge, il ne fait que 17 minutes pour recharger la batterie. Cette technologie est baptisée HyperCharge. Elle fonctionne grâce à un système de transfert de charge double qui permet d’ajuster la tension et l’intensité pour optimiser le rendement. La batterie est en réalité constituée de deux unités de stockage d’énergie de capacité identique permettant de doubler le nombre d’entrées disponibles. Xiaomi utilise une nouvelle technologie de batterie Multiple Tab Winding (MTW) qui améliore la circulation du courant au sein même de la batterie. Il y a plusieurs couches d’anode et de cathode afin de réduire le chemin du courant, limiter les résistances internet et optimiser le contrôle thermique. En outre, sachez également que la batterie utilise du Lithium-ion à base de graphène afin de gagner en conductivité par rapport à des batteries classiques.

Et le bloc d’alimentation ?

Outre l’intérieur du smartphone, le bloc d’alimentation fourni par la marque dans la boîte est également protégé contre les surtensions et les surchauffes. Le câble a également son importance puisqu’il est spécifiquement renforcé et prévu pour une telle puissance. Le système de recharge rapide HyperCharge développé par Xiaomi a été validé par l’organisme TÜV Rheinland, un gage de sérieux. Xiaomi promet que sa batterie est conçue pour conserver jusqu’à 80% de sa capacité s’origine après 800 cycles de charges complets.

A lire aussi : Top 5 des Smartphones endurants (DxOmark)