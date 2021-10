Quelles sont les différences entre le Xiaomi Redmi Note 10 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 ?

Vous possédez actuellement un smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G et vous vous demandez si vous allez craquer pour son successeur, le Redmi Note 11 ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre choix.

Le nouveau smartphone de milieu de gamme, Redmi Note 11 vient tout juste d’être annoncé par la marque au côté de ses grands frères, les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+. Pour le moment réservés au marché chinois, ils pourraient arriver en France d’ici quelques mois. Reste à savoir quels seront les modèles concernés par cette commercialisation, car il est possible que Xiaomi se limite à deux versions. D’ici là, voici quelques éléments de comparaison entre le Redmi Note 10 5G et le Redmi Note 11.

Le Redmi Note 11 se charge plus vite que son prédécesseur

Le design du Redmi Note 11 est légèrement plus abouti que celui du Redmi Note 10. Ce dernier embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui est également le cas du Redmi Note 11 mais il profite d’une capacité de charge plus rapide puisqu’il supporte le bloc d’alimentation 33 watts alors que le Redmi Note 10 est limité à 18 watts. L’idée est de permettre une autonomie au moins aussi bonne pour un temps plus court passé à se recharger. Sur le papier, la promesse semble tenue. Reste à voir dans les faits. Cette batterie permet notamment d’alimenter l’écran des smartphones où le Redmi Note 10 5G propose une dalle LCD de 6,5 pouces rafraîchie à 90 Hz tandis que le Redmi Note 11 profite d’une dalle LCD aussi sur 6,5 pouces mais avec une fréquence de rafraîchissement supérieure puisque de 120 Hz.

Les autres différences

Le Redmi Note 11 est plus puissant que son prédécesseur puisqu’il dispose d’une puce Mediatek Dimensity 810 contre un Dimensity 700 sur le Redmi Note 10 5G. En outre, le Redmi Note 11 est annoncé avec 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive. Nous ne savons pas quelles seraient les déclinaisons prévues lors de la commercialisation du Redmi Note 11 mais gageons que le fabricant se limitera à 2 propositions, reste à savoir lesquelles. Il y a, en tous cas, au moins 128 Go d’espace de stockage interne.

Pour la partie photo, alors que le Redmi Note 10 avait une configuration 48+2+2 mégapixels, le Redmi Note 11 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, censé capturer plus de lumière que le 48 mégapixels et un autre capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits.



Pour se prendre en selfie, on passe d’un objectif de 16 mégapixels à un 32 mégapixels. Enfin, notez que le Redmi Note 11 dispose de haut-parleurs signés JBL prometteurs d’un son plutôt cohérent pour ce type d’appareil.

