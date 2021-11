Forfaits mobiles à 5€ : quelle est la meilleure offre du moment ?

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Ça tombe bien, nous avons sélectionné rien que pour vous le top 3 des forfaits sans engagement et en promotion à moins de 5€ par mois ! Découvrez ces offres promotionnelles valables seulement jusqu’à demain et mercredi dans cet article.

Syma Mobile et son forfait 40Go à 4,90€

L'opérateur Syma Mobile met à disposition jusqu'à demain, 23h59, son forfait le cinq en promotion à 4,90€ par mois !

En souscrivant à ce forfait pas cher, vous pourrez bénéficier de 40Go en France et vous connecter à hauteur de 3Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM. De plus, vous aurez la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez depuis la Métropole ainsi que l'ensemble de ces dernières zones. Notez que l'opérateur inclut l'illimité pour les communications émises depuis la Métropole vers les numéros des DOM.

Enfin, aux pays européens, vous pourrez ajouter l'Islande, la Norvège ainsi que le Liechtenstein pour communiquer et depuis lesquels vous vous connecterez !

Prixtel et son offre Le petit à prix réduit

Également en promotion jusqu'à demain soir, le forfait Le petit de Prixtel - neutre en CO2 - bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data !

Voici plus en détail comment se présente le forfait de Prixtel :

jusqu'à 20Go : 4,99€/mois au lieu de 9,99€ pendant 1 an

au lieu de 9,99€ pendant 1 an de 20Go à 30Go : 7,99€/mois au lieu de 12,99€ pendant 1 an

au lieu de 12,99€ pendant 1 an de 30Go à 40Go : 9,99€/mois au lieu de 14,99€ pendant 1 an

Vous pourrez par ailleurs utiliser jusqu'à 10Go pour surfer sur le net lors de vos voyages en Europe et dans les DOM, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale, quelle que soit votre consommation mensuelle en France. Du côté des communications, vous pourrez bien entendu appeler et envoyer vos messages de manière illimitée partout au sein de l'Union européenne. Veillez cependant à vos appels et messages à destination des DOM depuis la Métropole qui ne sont pas compris dans votre forfait.

NRJ Mobile et son forfait 3Go

Un jour supplémentaire vous ai donné par NRJ Mobile pour décider ou non de souscrire à son forfait 3Go en promotion ! En effet, jusqu'à mercredi, celui-ci bénéficie d'un tarif préférentiel sans condition de durée, à savoir 4,99€ par mois.

Avec cette série limitée, vous pourrez apprécier 3Go en France, mais également depuis l'Union européenne - DOM inclus. De plus, il vous sera possible de communiquer sans vous limiter depuis l'ensemble de ces destinations. Notez toutefois que l'opérateur ne prévoit pas l'illimité pour les communications émises en Métropole vers les numéros des DOM.