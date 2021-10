Forfaits mobiles 100Go à moins de 10€ : trois promotions à ne surtout pas rater !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec 100Go d'internet à bon prix, cet article est pour vous ! En effet, nous vous avons sélectionné les trois forfaits sans engagement et en promotion les plus intéressants du moment et vous les présentons en détail.

NRJ Mobile : forfait 100Go à moins de 9€ En promotion jusqu'au mercredi 3 novembre prochain, 23h59, le forfait 100Go de NRJ Mobile est à prix réduit la première année de votre abonnement ! Vous aurez ainsi l'opportunité de verser seulement 8,99€ par mois pour profiter de 100Go d'internet en France ! Au terme des 12 premiers mois, vous devrez à nouveau votre forfait au tarif mensuel de base à savoir 19,99€. En plus de 132€ d'économie, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en France comme en Europe et dans les DOM. Notez toutefois que l'opérateur n'inclut pas les communications émises depuis la Métropole vers les DOM. Aussi, lorsque vous séjournez en Europe, vous pourrez disposer de 13Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale. Syma Mobile : forfait le neuf à moins de 10€ et avec la 5G Chez Syma Mobile, jusqu'à ce mardi 2 novembre, 23h59, son forfait le neuf est à non seulement 9,90€ par mois sans condition de durée, mais bénéficie en plus de l'option 5G - sans frais supplémentaires ! Ainsi, vous allez pouvoir profiter de 100Go d'internet en 4G/5G en France, dont 6Go en Europe et dans les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité, notamment depuis la Métropole vers les numéros des DOM. De plus, ce forfait pas cher profite de certaines options telles que "appels internationaux", c'est-à-dire que vous pourrez appeler en Métropole vers de nombreuses destinations européennes, ou encore "Presse éditoriale illimité". L'Islande, la Norvège ainsi que le Liechtenstein sont par ailleurs inclus dans les zones depuis lesquelles vous pourrez communiquer et vous connecter. Prixtel : forfait Le grand neutre en CO2 et à prix réduit Prixtel, de son côté, met à disposition également jusqu’à mardi prochain inclus son forfait Le grand - neutre en CO2 et à prix réduit les 12 premiers mois d'abonnement ! De 80Go à 130Go, dès 6,99€ par mois, le forfait Le grand bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data. Ainsi, pour profiter de 100Go, il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois pendant 1 an - au lieu de 15,99€ ! Quelle que soit votre consommation de data en France, vous pourrez utiliser jusqu’à 15Go lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Par ailleurs, votre opérateur prévoit l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations ! Sachez qu'avec le forfait Le grand, vos appels et messages émis depuis la France métropolitaine vers les DOM constitueront une facturation supplémentaire.