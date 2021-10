Xiaomi dévoile officiellement la nouvelle série de smartphones Redmi Note 11

La marque Xiaomi a officiellement levé le voile sur la nouvelle série de smartphones Redmi Note 11. Composée de trois modèles dont le Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro et le plus abouti, le Redmi Note 11 Pro+, ils proposent des fiches techniques intéressantes avec notamment la possibilité d’une charge à 120 watts pour le plus haut de gamme. En voici tous les détails.

Comme prévu, Xiaomi a pu présenter ses smartphones de milieu de gamme venant remplacer les actuels Redmi Note 10 et toutes les déclinaisons que le constructeur a souhaité mettre sur le marché. Désormais, il va falloir faire un peu de place aux successeurs qui sont les Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+.

Ils ont été annoncés pour une commercialisation en Chine pour le moment et il faudra patienter quelques mois avant de les voir débarquer en Europe et plus particulièrement en France. Il n’est pas garanti que Xiaomi lance les trois modèles sur notre territoire, comme la précédente série qui n’a pas de version Pro+, par exemple.

Quelles caractéristiques pour le Redmi Note 11 ?

C’est la version la plus « simple » de la série. Toutefois, cela ne l’empêche pas de proposer une puce Mediatek Dimensity 800 à l’intérieur soutenue par 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage. Il est animé par une batterie de 5000 mAh avec une capacité de charge à 33 watts comme l’actuel Redmi Note 10 5G ou le Redmi Note 10 Pro, par exemple. Il dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le mobile est compatible 5G et Wi-Fi et il embarque aussi un module NFC pour le paiement sans contact ou l’appairage instantané. Il bénéficie de haut-parleurs signés JBL prometteurs d’un son plus cohérent que la moyenne. Enfin, pour la partie photo, il s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif de 2 mégapixels pour optimiser les portraits.

Les prix seront ajustés lors de la commercialisation en France, mais les tarifs annoncés pour la Chine donne malgré tout une tendance. Comptez sur un prix de départ de 160 € HT pour le Redmi Note 11 4/128 Go, 175 € HT pour le 6+128 Go, 200 € HT pour le 8+128 Go et 227 € HT pour le 8+256 Go.

Le Redmi Note 11 Pro plus puissant ?

Le Redmi Note 11 Pro profite de composants légèrement plus puissants notamment son chipset qui est un Mediatek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. La batterie a une capacité plus importante, 5160 mAh supportant la charge 67 watts. L’écran mesure toujours 6,5 pouces, mais on est en AMOLED aussi avec une fréquence de 120 Hz pour le rafraîchissement et de 360 Hz pour l’échantillonnage tactile. Il dispose de la même connectivité que son petit frère, mais embarque une configuration photo plus musclée puisqu’il utilise un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels vient optimiser les portraits. Il bénéficie aussi de haut-parleurs JBL ainsi que d’une certification IP53, le rendant résistant aux éclaboussures. Question prix, le Redmi Note 11 Pro est annoncé à 215 € HT pour le 6+128 Go, 255 € HT pour le 8+128 Go et 281 € HT pour le 8+256 Go.

Redmi Note 11 Pro+, une charge à 120 watts

Enfin, le modèle le plus abouti de cette série est le Redmi Note 11 Pro+. Il a une batterie de 4500 mAh qui peut supporter la charge à 120 watts, comme le Xiaomi 11T Pro. Son fabricant revendique un temps de charge complet de seulement 17 minutes. Il est animé par une puce Mediatek Dimensity 1200 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il est équipé de la même configuration photo que le Redmi Note 11 Pro et profite du même écran aussi. Comptez sur des prix annoncés de 255 € HT pour le 6+128 Go, 281 € pour le 8+128 Go ou 308 € HT pour le 8+256 Go.

