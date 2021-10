Android 12L, la version d’Android spécialement conçue pour les smartphones pliants et les tablettes

Google a récemment mis à disposition la version définitive et stable de son système pour téléphones portables, Android 12. Une autre version est actuellement proposée aux développeurs : Android 12L, une déclinaison du système pour les smartphones pliants et les tablettes tactiles, aux larges écrans.

Depuis le temps que les tablettes existent, Google n’avait jamais vraiment développé de version réellement spécifique peut-être mis à part Honeycomb, la charge pour les fabricants de développer des surcouches les plus adaptées possibles pour que leur appareil puisse utiliser de la meilleure façon possible les fonctionnalités prévues par Android. Mais avec l’arrivée des smartphones pliants, le géant américain semble avoir changé sa stratégie et vient ainsi d’officialiser Android 12L, une version spéciale du système en mode L comme Large conçue pour les appareils dotés d’un écran qui se déploie, mais aussi les tablettes tactiles qui disposent d’écrans plus grands que ceux des mobiles.

Un système pensé pour les écrans larges

Android 12 est à peine disponible pour les Pixel 6, Pixel 6 Pro, mais aussi pour les précédentes générations et devrait très prochainement arriver sur les différents smartphones de plusieurs marques. Pourtant, Google vient de présenter Android 12L pendant le Android Dev Summit, un événement réservé aux développeurs. Il s’agit donc d’adapter Android à des appareils qui disposent de larges écrans ou déroulant ou pliant. L’idée est d’utiliser les possibilités d’affichage multiples et notamment en simultanée comme on peut le faire sur un ordinateur, par exemple, en ouvrant plusieurs applications en même temps et en faisant passer des éléments de l’une vers l’autre et inversement. Le multitâche est ainsi particulièrement mis en avant.

Android 12L, pour quoi faire ?

Les interactions entre les applications installées sur l’appareil pourraient ainsi être bien plus intéressantes puisqu’actuellement, il est délicat d’ouvrir plusieurs applications en même temps. L’utilisation d’interfaces présentant des colonnes est également de mise pour faciliter les vues et l’organisation des éléments entre eux. La largeur des écrans permet d’afficher des données les unes à côté des autres plutôt que dans le sens de la hauteur. En outre, Google met particulièrement en avant la possibilité de développer des applications avec un mode dit « responsive » c’est-à-dire qui s’adapte à la taille et à la définition de l’écran sur lesquelles elles sont exécutées afin de proposer un affichage qui soit le plus pertinent possible.

Android 12L pour qui ?

Selon plusieurs rumeurs insistantes, Google préparerait son smartphone pliant et il n’en fallait pas moins pour que certains pensent que le géant américain prépare ainsi le terrain pour son Pixel Fold, si c’est ce nom qui lui sera donné. Android 12L est déjà disponible pour les développeurs qui souhaitent s’en emparer. Les utilisateurs finaux devraient pouvoir disposer de cette version sur leur appareil en début d’année prochaine, le temps que les développements soient réalisés et que les systèmes se mettent à jour. Plusieurs fabricants devraient présenter des smartphones pliants dans les prochains mois et Google pourrait faire partie de ceux-là avec un téléphone qui reprendrait le principe de pliage utilisé sur le Samsung Galaxy Z Fold3, à la différence du modèle plus compact qu’est le Galaxy Z Flip3.

