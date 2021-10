Deux iPhone accessibles à prix cassé grâce à la Garantie Reconditionné Certifié chez Rakuten

Avec son programme reconditionné certifié, Rakuten propose des iPhone reconditionnés vraiment pas chers. Un programme qui permet d’acheter en toute sécurité un smartphone Apple au meilleur prix. La seconde main, en plus d’offrir une deuxième vie à un téléphone permet aussi de faire des économies, faites ainsi une pierre deux coups. On vous explique en détail pourquoi vous devriez craquer pour un iPhone XS ou un iPhone 11 reconditionné comme neuf et disponible à partir de 370€.

Pourquoi craquer pour un iPhone reconditionné chez Rakuten ?

Vous avez envie d’acheter un smartphone reconditionné mais vous n’avez pas encore franchi le cap ? Vous hésitez encore car quelques craintes subsistent dans votre esprit ? Le programme Garantie Reconditionné Certifié mis en place par Rakuten devrait finir de vous convaincre. Il vous offre les garanties nécessaires pour acheter en toute sécurité un iPhone reconditionné comme neuf. Aucune crainte à avoir sur la qualité du smartphone proposé, sur ses accessoires ou sur de potentielles pannes car tout sera pris en charge. Une sélection de smartphones éligibles au programme a été faite avec minutie parmi des marchands fiables et reconnus par Rakuten. Ainsi bénéficiez :

D’une garantie gratuite de 2 ans : réparation, échange ou remboursement suivant le problème rencontré

: réparation, échange ou remboursement suivant le problème rencontré D’accessoires neufs et compatibles avec votre smartphone

avec votre smartphone D’une livraison gratuite

De 30 jours pour changer d’avis avec un remboursement à la clé si vous n’êtes pas satisfaits de votre achat

Avant de vous être proposé, le smartphone aura été contrôlé afin qu’il vous apporte la même satisfaction qu’un smartphone neuf. Mais afin de vous aider à franchir le cap de la seconde main, la garantie de deux ans et le retour du produit sous 30 jours, vous assure de ne prendre aucun risque. Rakuten met tout en place pour que vous puissiez réaliser votre achat en toute sécurité et en toute sérénité.



Les iPhone 11 Pro et iPhone XS reconditionnés mais comme neufs sont à prix cassé chez Rakuten

En plus de proposer des garanties sur l’achat de smartphones reconditionnés, Rakuten propose aussi les prix les plus bas sur l’iPhone 11 Pro et sur l’iPhone XS en ce moment. Rarement en promotion chez Apple, ils le sont très souvent sur le site de Rakuten. On vous propose de découvrir deux promotions incroyables aujourd’hui !

Même après la sortie de la série iPhone 13, l’iPhone 11 Pro reste dans la course des smartphones proposant une fiche technique très intéressante tout en devenant beaucoup plus abordable. Chez Rakuten vous trouverez un iPhone 11 Pro, reconditionné et en parfait état, en promotion à 579€ au lieu de 1159€. Il profite d’une réduction de -50%. En plus, avec le Club R recevez 17.37€ sur votre cagnotte. Ils seront utilisables lors de votre prochain achat.

Envie d’un iPhone à moins de 400€ ? C’est tout à fait possible grâce à la promotion en cours sur l’iPhone XS 64 Go de couleur grise, reconditionné et en parfait état. Il est affiché actuellement avec -64% de réduction ce qui fait chuter son prix de 1039€ à 368.88€ seulement. En plus, grâce au Club R recevez 36.89€ que vous pourrez utiliser lors de votre prochain achat. Bien entendu, ces deux iPhone reconditionnés sont éligibles au programme mentionné dans cet article. Vous pouvez les acheter en toute sécurité !