Charge rapide, realme promet un smartphone capable de supporter la charge à 125 watts en 2022

La société realme envisage de proposer au moins un smartphone qui soit capable de supporter la charge rapide à 125 watts, une technologie déjà présentée par la marque. Actuellement, seuls trois smartphones peuvent accepter la charge à 120 watts, ils sont signés Xiaomi. La compétition fait rage dans le domaine de la charge.

On sait que les fabricants se livrent une bataille sans merci pour savoir lequel sortira en premier les meilleures technologies. Plutôt que de nous permettre d’avoir plus d’autonomie avec une seule charge, les constructeurs de smartphones ont choisi de miser sur une charge de plus en plus rapide pour nous faire passer le moins de temps possible à recharger nos appareils. Dans ce domaine, pour le moment, c’est Xiaomi qui domine le secteur puisque la marque chinoise a réussi à commercialiser trois smartphones qui supportent la charge rapide à 120 watts. Il s’agit des modèles Black Shark 4, Xiaomi 11T Pro et le tout récemment annoncé, le Redmi Note 11 Pro+ dont nous ne savons pas encore s’il sera disponible en France.





Realme promet du 125 watts pour 2022

À cela, l’une des sociétés concurrentes, realme a répondu par l’intermédiaire que l’un de ses responsables en Inde au cours d’une interview accordée au site gsmarena.com. En effet, Madhav Sheth a ainsi évoqué la sortie prochaine d’un nouveau flagship ultra premium dans la gamme GT. Celui-ci serait équipé d’une solution de charge Ultra Dart développée par la société et déjà présentée mais jamais encore commercialisée au sein d’un téléphone mobile auquel elle se destine. En effet, realme a déjà pu faire la démonstration de sa technologie Ultra Dart qui permet de profiter d’une puissance de 125 watts pour recharger une batterie. Le fabricant annonce pouvoir gagner 33% de charge en seulement 3 minutes et recharger totalement la batterie entre 10 et 13 minutes. À titre de comparaison, la charge Xiaomi à 120 watts permet de passer de 2 à 100% en seulement 17 minutes pour la batterie du 11T Pro qui fait 5000 mAh. Realme promet de sortir un tel smartphone en 2022, sans donner plus de précision.

Nous verrons bien quel sera le prochain modèle de la marque realme qui sera concerné, mais il devrait s’agir d’un appareil très haut de gamme, servant ainsi de vitrine technologique au fabricant montrant ainsi son savoir-faire dans le domaine de la charge rapide. D’autres fabricants feraient bien de s’en inspirer étant donné que certains proposent encore des charges à 18, voire 10 watts ce qui rend particulièrement longue l’opération de recharge de son appareil.