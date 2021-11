La série Samsung Galaxy S22 serait présentée en février 2022

Selon de nouvelles rumeurs, il semblerait que la prochaine série de smartphones Samsung Galaxy S22 soit officiellement présentée courant février 2022 et que le Galaxy S21 FE, tant attendu profiterait d’un lancement début janvier. En voici tous les détails.

Les futurs smartphones de la série Samsung Galaxy S22 sont très attendus et ils vont logiquement succéder aux actuels Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Plusieurs rumeurs font état de plusieurs caractéristiques techniques, mais également du design des téléphones mobiles conçus par la firme sud-coréenne. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui, ce sont les dernières rumeurs lâchées par le pronostiqueur Jon Prosser, plutôt sérieux même s’il est déjà tombé largement à côté de la plaque pour certaines annonces.

Le Galaxy S21 FE serait officiellement présenté le 11 janvier 2022

Alors que tout le monde attendait le Galaxy S21 FE l’été dernier, il semble que certaines difficultés d’approvisionnement en composants aient eu raison d’une présentation estivale pour être repoussée au mois d’octobre, finalement annulée. Jon Prosser pense savoir, de « sources familières » que le lancement du Galaxy S21 FE aura lieu le 11 janvier 2022. Le constructeur organiserait un évènement Unpacked qui lui serait dédié. Cela colle avec les dires d’un autre pronostiqueur sérieux, Ice Universe @UniverseIce qui a posté un message début octobre pensant savoir que le Galaxy S21 FE serait présenté en janvier.

Les Galaxy S22 seraient présentés un mois plus tard, en février 2022

Afin de laisser un maximum de champ libre à ce qui serait son smartphone phare de milieu de gamme, le constructeur aurait choisi de repousser le lancement de la série Galaxy S22 au mois de février 2022. Jon Prosser prédit que les précommandes des Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra pourrait débuter la sixième semaine de l’année, soit à partir du 7 février 2022. Le pronostiqueur affirme ne pas pouvoir donner une date plus précise pour le moment au regard des informations qu’il détient. Toutefois, si cette semaine d’ouverture aux précommandes est juste, il faut s’attendre à ce que les smartphones soient officiellement présentés juste avant, car Samsung a pour habitude de proposer de telles opérations immédiatement après la conférence correspondante.

D’ici là, les choses peuvent encore bouger puisque Samsung n’aurait pas définitivement arrêté son calendrier pour les futures présentations et comptez sur nous pour vous tenir au courant dès que nous entendrons parler de choses suffisamment sérieuses pour être publiées.

