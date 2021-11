La seconde génération de processeur Google Tensor se prépare pour les futurs Pixel 7

Les smartphones de Google, Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont à peine disponibles qu’il est déjà temps de se tourner vers l’avenir et leurs successeurs. Pour les animer, la seconde génération de puce Google Tensor est actuellement en préparation. En voici tous les détails.

Les nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont équipés de la puce Google développée en collaboration avec Samsung. Baptisée Tensor, elle est optimisée pour un usage intensif de l’apprentissage de Google, permet d’accélérer certaines fonctionnalités existantes ou autorisant l’exécution de routines qui ne pouvaient pas être envisagées auparavant. C’est en cherchant des applications incluses au sein du Google Pixel 6 que l’équipe du site 9to5google.com est tombée sur de nouvelles références à un nom de code encore inconnu jusqu’ici et qui serait lié à la gamme Pixel : « Cloudripper ».

Un élément commun qui serait connecté à la deuxième génération de puces Google Tensor

Les équipes du site 9to5google.com pensent que le nom « Cloudripper » n’est pas le nom de code des prochains smartphones Pixel 7 ou Pixel 7 Pro du géant américain, mais fait plutôt référence au nom d’une carte de développement qui est commune aux deux téléphones mobiles. Plus tôt cette année, un nom de code similaire est apparu : « Slider » qui était associé à un élément commun des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Selon la documentation que l’équipe du site a pu consulter, l’élément « Cloudripper » est connecté à une deuxième génération de puce Google Tensor. Celle-ci porte le numéro de modèle « GS201 ». Le Pixel 6 porte une puce ayant pour numéro de modèle : GS101 ce qui correspondrait à la première génération du chipset.

Il semble très probable, toujours d’après le site 9to5google.com, que l’entreprise américaine se prépare à ce que cette puce Google Tensor GS201 de deuxième génération soit intégrée au sein du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro prévus pour l’année prochaine. Aucune indication n’a pu être relevée sur les possibles fonctionnalités que ce chipset pourrait apporter, car aucun détail matériel n’a été repéré. Il reste encore un bon moment avant que les prochains smartphones du géant américain soient commercialisés et d’ici là, il est bien temps de profiter des actuels Pixel 6 et Pixel 6 Pro.