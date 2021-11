Dernière chance pour profiter des promos sur les forfaits mobiles RED by SFR

Si vous n'avez pas eu le temps de jeter un œil aux offres promotionnelles de RED by SFR, il vous reste encore quelques heures pour y remédier puisque celles-ci prennent fin ce soir, à 23h59 ! De 30Go à 130Go d'internet dès 10€ par mois puis à prix réduit, nous vous les présentons en détail dans cet article afin de faciliter votre choix !

Une offre mobile variée et en promotion

RED by SFR offre un large choix de forfaits sans engagement, pour satisfaire toutes les envies et tous les budgets ! En effet, depuis le 28 octobre dernier, l'opérateur a mis en avant quatre forfaits RED avec de 30Go à 130Go d'internet et bénéficiant d'un tarif promotionnel ou en réduction valable même après la première annéede souscription !

Disponibles encore jusqu’à ce soir, 23h59, ces offres sont sans engagement. Il vous sera alors possible de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à prévoir. Aussi, réservés à toute souscription en ligne sur le site officiel, l'opérateur rappelle que l'utilisation des garanties de chacun de ces forfaits depuis l'étranger doit rester raisonnable.

Forfaits RED : de 30Go à 130Go dès 10€

Quel que soit le forfait RED que vous choisirez, vous aurez l'opportunité de communiquer sans compteraussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez utiliser l'illimité également pour appeler vers les numéros des DOM, en plus de ceux métropolitains !

En termes d'offre mobile, l'opérateur vous propose les quatre forfaits suivants :

10€/mois : 30Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois* : 70Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ce dernier forfait, l'opérateur vous propose la vitesse 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois. Vous paierez ainsi votre forfait 130Go 5G la somme de 24€ par mois, au lieu de 30€ !

* prix réduit sans condition de durée, tarif initial mensuel à respectivement 16€, 20€, 25€