Dernier jour de la promotion Free Mobile : le forfait mobile 90Go à moins de 10€ !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui auraient pu passer à côté de l'offre promotionnelle de Free Mobile, la série Free est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59 ! 90Go d'internet à moins de 10€ par mois, retrouvez le détail de la série Free dans cet article !

Free Mobile et son offre mobile en promotion

Il y a une semaine, l'opérateur Free Mobile avait lancé sa nouvelle offre promotionnelle valable la première année d'abonnement ! Il s'agit de la série Free disposant de 90Go d'Internet en France pour la somme de 9,99€ par mois.

Au terme des 12 premiers mois de souscription, la série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G au prix de 19,99€ par mois et proposant bien entendu davantage de garanties. Une enveloppe data plus importante - voire illimitée - en France comme à l'étranger, un nombre impressionnant de pays depuis lesquels vous pourrez communiquer et vous connecter ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1 en sont quelques exemples.

Sans engagement, vous pourrez résilier à tout moment votre série Free et sans frais. Aussi, assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 derniers jours ; c'est une condition pour pouvoir souscrire à la série Free 90Go !

Les garanties de la série Free 90Go

Cette série vous permettra de profiter du Free WiFi de manière illimitée en France ainsi que d'une enveloppe data de 90Go. Lorsque vous voyagez, l'opérateur vous fournit 10Go afin que vous puissiez vous connecter également depuis l'Europe et les DOM.

Aussi, où que vous soyez en Europe, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez ! Plus précisément depuis la Métropole, les conditions de communications se présentent comme suit :