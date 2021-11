Bon Plan : deux smartphones Samsung Galaxy à moins de 200€

Le bon plan du jour pour un smartphone Samsung pas cher est chez RED by SFR. Découvrez deux téléphones disponibles à moins de 200€ et changer de smartphone sans vous ruiner ! Les très bons Samsung Galaxy A03s et Samsung Galaxy A12 sont accessibles à partir de 159€ seulement. La qualité Samsung à un si petit prix devrait vous redonner le sourire !

Bon Plan : le Samsung Galaxy A03s est disponible à 159€ seulement

Le premier bon plan du jour pour acheter un smartphone vraiment pas cher concerne le Samsung Galaxy A03s. Venant remplacer son prédécesseur le Samsung Galaxy A02s, c’est un smartphone d’entrée de gamme proposant tout de même de belles caractéristiques et la qualité Samsung. Il est proposé au tout petit prix de 159€ chez l’opérateur RED by SFR en ce moment. Ce modèle est proposé avec un espace de stockage interne de 32 Go et est disponible en coloris noir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les caractéristiques du Samsung Galaxy A03s, consultez notre article. Nous vous donnons plus de détails sur ce smartphone très récent. Proposé à un prix minimum, il est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces. Il embarque un SoC Mediatek Helio P35 qui est un processeur très répandu. Il a déjà fait ses preuves.

L’appareil photo du Galaxy A03s est doté d’un capteur principal de 13 Mpx, de deux autres capteurs de 2 Mpx chacun ainsi que d’un téléobjectif de 5 Mpx. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Pour moins de 200€, offrez-vous le Samsung Galaxy A12

Si vous avez un budget légèrement plus élevé et que vous disposez de 189€, le Samsung Galaxy A12 sera fait pour vous. Il est effet proposé à moins de 200€ chez RED by SFR en ce moment. C’est un modèle parfait pour ceux qui ont un petit budget mais qui souhaite tout de même un smartphone Samsung. Il est disponible en deux coloris, à savoir bleu et noir. Il est en rupture de stock en coloris blanc pour le moment. Cette version à petit prix dispose d’un espace de stockage de 64 Go.

Avant l’apparition du Galaxy A03s, le Galaxy A12 était le moins cher de la gamme. Ce smartphone très abordable séduit aussi par sa fiche technique. Il est doté d’un écran LCD de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque une puce Mediatek Helio P35 comme le A03s.

Son appareil photo est équipé de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx et de trois autres capteurs de 5 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 15W.