Samsung Galaxy A13 5G, toutes ses caractéristiques techniques dévoilées avant la présentation officielle

La marque Samsung s’apprête à renouveler son offre d’entrée de gamme en remplaçant l’actuel Galaxy A12 par son successeur, le Galaxy A13 5G dont l’intégralité des caractéristiques techniques viennent de fuiter sur la toile. En voici tous les détails.

L’actuel smartphone d’entrée de gamme Samsung Galaxy A12 a été officialisé début février aux côtés du Galaxy A02s et sont proposés à des tarifs particulièrement abordables. Ce serait aussi le cas du Galaxy A13 5G dont l’annonce officielle ne devrait plus tarder. En effet, un pronostiqueur extrêmement bien renseigné à publier la quasi-totalité de la fiche technique du futur smartphone d’entrée de gamme du géant sud-coréen en plus de la publication sur Internet de résultats publics de mesures de performances sous Geekbench. Il sera le téléphone mobile 5G le moins cher chez Samsung.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy A13 5G ?

Techniquement, le Samsung Galaxy A13 5G sera doté d’une puce Mediatek Dimensity 700 compatible 5G et que l’on trouve également sur d’autres smartphones d’entrée de gamme chez Samsung avec le Galaxy A22 5G, mais aussi chez la concurrence comme le realme 8 5G, Poco M3 Pro, Xiaomi Redmi note 10 5G, TCL 20 R 5G ou les Vivo Y52 5G et Vivo Y72 5G, par exemple.

Le Galaxy A13 5G serait équipé d’un écran LCD de 6,48 pouces et disposerait d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge à 25 watts. Il profiterait d’un capteur photo principal de 50 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier objectif de 2 mégapixels serait là pour optimiser les portraits grâce à ses capacités de calcul de profondeur de champ. Plusieurs variantes seraient annoncées avec 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne.

Quelques détails encore inconnus dont son prix

Le smartphone disposerait d’un lecteur d’empreinte digitale qui serait installé sur le bouton de mise en veille ce qui coûte beaucoup moins cher que de l’installer sous l’écran, surtout pour un modèle d’entrée de gamme. Cet emplacement n’est pas si gênant et certains utilisateurs le préfèrent à une position dorsale ou sous l’écran.

Les caractéristiques du capteur photo frontal ne sont pas encore connues, mais l’actuel Galaxy A12 fait avec un 8 mégapixels ce qui pourrait aussi être le cas de son successeur afin de garder un prix aussi abordable que possible. Reste à en connaître le ou les tarifs, selon la configuration choisie. Actuellement, le Galaxy A12 est proposé à 189 € sur le site du fabricant. Son remplaçant devrait être disponible à moins de 200 € pour être compétitif face à la concurrence.