Le Poco M4 Pro 5G sera officiellement présenté le 9 novembre 2021, comment suivre la présentation

La marque Poco a confirmé par l’envoi à plusieurs médias de la tenue d’un événement en ligne le 9 novembre prochain pour présenter officiellement son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Poco M4 Pro 5G. En voici tous les détails et comment suivre la présentation.

La marque Poco propose depuis plusieurs mois maintenant des smartphones aux caractéristiques particulièrement élevées et pourtant affichant des prix extrêmement abordables, car il y a tout de même quelques compromis, surtout en termes de design. Pour autant, les téléphones portables Poco sont intéressants, car ils permettent à un public large d’accéder aux dernières technologies sans payer une fortune. Actuellement, la marque propose le Poco M3 et le Poco M3 Pro (5G) et son successeur sera officiellement présenté en Europe le 9 novembre 2021.

Comment assister à la présentation du Poco M4 Pro 5G ?

C’est par la voie d’un message envoyé à plusieurs médias qu’on apprend la date du lancement officiel du Poco M4 Pro dont le nom est clairement indiqué sur l’image transmise par les agences de relations publiques de la marque. Une mention y figure également : « Power up your fun » que l’on peut traduire par : « Toujours plus de fun ». L’évènement sera diffusé sur Internet, donc exclusivement en ligne. Il pourra être vu ce 9 novembre à partir de 13h, heure française, sur plusieurs canaux : YouTube, Twitch, Facebook ou Twitter. À vous de choisir celui avec lequel vous êtes le plus familier.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues pour le Poco M4 Pro 5G ?

Le Poco M4 Pro 5G est attendu avec, sans surprise, une connectivité 5G et du Wi-Fi 5 double bande. Il serait également doté d’une puce NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils compatibles. Il serait décliné avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go ou 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne.

L’actuel Poco M3 Pro utilise une batterie d’une capacité de 5000 mAh et il serait peu logique que son successeur soit moins bien équipé. Par contre, il pourrait profiter d’une vitesse de chargement bien plus importante, étant actuellement de 18 watts pour le Poco M3 Pro. On peut envisager sérieusement d’avoir au moins 33 watts.

Enfin, récemment, le Poco M4 Pro 5G est apparu sous Geekbench, livrant ainsi quelques informations sur son processeur qui devrait être un Mediatek Dimensity 700. La fiche de l’application de mesure de performances fait aussi référence à 8 Go de RAM ce qui serait une autre déclinaison du Poco M4 Pro 5G.

Rendez-vous le 9 novembre prochain pour tout savoir sur le Poco M4 Pro 5G.

