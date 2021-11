Honor 50 vs Huawei Nova 9 : lequel choisir ?

Il y a quelques jours de cela, Huawei présentait son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Nova 9 et peu après, c’était au tour d’Honor d’annoncer le lancement en France de son Honor 50. Ces deux smartphones ont beaucoup de similitudes. Pourquoi ? Quelles sont les différences et lequel est le meilleur pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

À quelques jours d’intervalle, les deux sociétés maintenant indépendantes, Huawei et Honor ont présenté leurs smartphones, respectivement Nova 9 et Honor 50. Extérieurement, ces deux téléphones mobiles se ressemblent beaucoup et d’ailleurs, ils partagent aussi la quasi-totalité de leur fiche technique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il y a encore quelques mois, Honor était une filiale du groupe chinois Huawei. Ce dernier s’est vu contraint de vendre Honor à un consortium chinois et désormais indépendante comme société. Toutefois, il faut savoir que le développement d’un smartphone demande entre 6 et 18 mois, selon les modèles. Aussi, il est donc normal que le développement de ce mobile commun ait été initié avant la séparation entre Huawei et Honor. Le Honor 50 est le premier smartphone de la marque depuis son indépendance. À terme, le constructeur nous promet des designs (ainsi que des configurations) inédits.

Un design identique jusqu’à la l’aspect du bloc optique photo

Pour commencer, regardons le design des Honor 50 et Nova 9. Ils proposent exactement les mêmes dimensions et le même poids, soit 160x73,7x7,77 mm pour 179 grammes. Les lignes sont identiques avec des bords arrondis sur les deux et un écran incurvé qui donne l’impression d’avoir un smartphone haut de gamme entre les mains. Le dos est différent entre les deux smartphones.

En effet, le Nova 9 est décliné en deux variantes. La première finition est noire, très brillante et l’autre profite d’un revêtement que le constructeur n’hésite pas à rapprocher de l’aspect des flocons de neige : bleu étoilé. Les reflets de la lumière viennent lui donner différentes couleurs.

De son côté, le Honor 50 est décliné en noir (extrêmement brillant aussi), en vert (très foncé) et avec un revêtement qui fait penser au cristal. Une autre finition est également disponible, mais exclusivement sur le site du fabricant, le Honor Code qui reprend le logo de la marque avec des reflets brillants.

Quelles différences techniques entre le Honor 50 et le Nova 9 de Huawei

L’une des principales différences techniques est la présence d’une puce Qualcomm Snapdragon 778G 5G dans le Honor 50 alors qu’il s’agit d’une version 4G de la Snapdragon 778G installée sur le Huawei Nova 9, le fabricant ne pouvant pas utiliser les technologies 5G américaines. Vous l’avez compris, cela implique que le Honor 50 est compatible 5G ce qui n’est pas le cas du Nova 9.

En outre, l’autre différence est le capteur photo principal. En effet, le Honor 50 utilise un objectif de 108 mégapixels alors que le Nova 9 est équipé d’un module de 50 mégapixels. Les autres capteurs sont identiques, à savoir un objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun.

L’écran est strictement le même sur les deux appareils, soit un AMOLED 6,57 pouces 120 Hz HDR incurvé avec lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le Honor 50 est proposé en deux configurations avec 6 ou 8 Go de mémoire vive alors que le Nova 9 est uniquement disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne là où le Honor 50 est proposé avec 256 Go ce qui peut être intéressant lorsqu’on sait qu’il n’est pas possible d’insérer de carte mémoire ni dans l’un ni dans l’autre.

GMS contre HMS

Enfin, la raison de la séparation de Honor et de Huawei était l’impossibilité pour ce dernier d’utiliser les Google Mobile Services et de pouvoir piocher dans le Google Play Store pour le téléchargement d’applications.

Maintenant que Honor est indépendant, la société peut utiliser les GMS et donc proposer aux utilisateurs une expérience Google totale ce qui n’est pas le cas du Nova 9 qui oblige à passer par l’App Gallery pour télécharger des applications et, le cas échéant, de demander au moteur de recherche Petal Search si des fichiers d’installation apk seraient disponibles sur la toile pour installer des applications qui pourraient manquer.

Si vous disposez d’objets connectés Google à la maison, privilégiez le Honor 50 mais si vous possédez des appareils Huawei, le Nova 9 est tout indiqué, car particulièrement communicant avec les autres objets de la marque au sein de l’écosystème HarmonyOS.



