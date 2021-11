Plus que quelques heures pour acheter l’Honor 50 en promotion et recevoir des Earbuds en cadeau !

Même si la sortie officielle du tout nouveau Honor 50 n’est que demain, il est disponible en précommande à prix sensationnel chez Boulanger en ce moment. Il profite d’une belle remise de 100€ et est livré avec des écouteurs Eardbuds en cadeau ! Il vous reste seulement quelques heures pour profiter de cette belle promotion.

Le tout nouveau Honor 50 profite d’une remise immédiate de 100€ et d’écouteurs offerts

Pour le lancement du tout nouveau Honor 50, remise et cadeau sont au rendez-vous ! Chez Boulanger actuellement, le tout dernier smartphone Honor voit son prix chuter grâce à une remise exceptionnelle et immédiate de 100€. Ainsi, au lieu de 549€, vous ne le paierez que 459€. C’est le premier smartphone proposé par Honor depuis sa séparation avec Huawei. Proposé à moins de 500€ grâce à cette promotion, il offre une fiche technique très intéressante.

En plus de la remise immédiate de 100€, le constructeur Honor vous gâte en vous offrant une paire d’écouteurs sans fil Earbuds2 Lite. D’une valeur de 70€, ils seront gratuits pour vous. Pour recevoir votre cadeau, il vous suffit simplement d’acheter votre Honor 50 avant le 3 novembre, c'est-à-dire ce soir, et de remplir le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de Boulanger. Vous recevrez ensuite vos écouteurs sous 2 à 4 semaines.

Honor 50 : une fichet technique solide et le retour des services Google

Honor revient en force avec les tout nouveaux Honor 50 et Honor 50 Lite ! Séparé de Huawei, les smartphones Honor vont ainsi pouvoir bénéficier de tous les services Google. Ils vont donc revenir dans la course et s’imposer comme de sérieux concurrents au Samsung Galaxy S20 FE et au Xiaomi Mi 11 Lite. Pour tout savoir de sa fiche technique, n’hésitez pas à lire notre prise en main de l’Honor 50.

L’Honor 50 est équipé d’un écran OLED incurvé de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement modulable entre 60 Hz et 120 Hz. Il embarque une puce Snapdragon 778 compatible avec le réseau 5G et épaulée par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est proposé actuellement en noir ou en vert.

Son appareil photo est doté de 4 capteurs photo dont un grand-angle de 108 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il permet de réaliser des photos et des vidéos de qualité professionnelle. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 66W.