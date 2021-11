Alerte bon plan ! Le nouveau forfait Free Mobile en série limitée est arrivé

Vous êtes à la recherche d'un bon plan ? Bonne nouvelle, Free Mobile vient de mettre à disposition une toute nouvelle série Free avec 80Go d'internet pour 10,99€ par mois ! Découvrez-la en détail dans cet article.

Free Mobile et sa nouvelle promotion

Dans les starting-blocks depuis ce matin, on l'attendait avec impatience et voilà qu'elle arrive sur le site officiel de l'opérateur Free Mobile. Valable jusqu'au 16 novembre inclus, la nouvelle série Free propose 80Go d'internet en France pour la somme de 10,99€ par mois ! Bien entendu, la série est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les séries Free de Free Mobile, le principe est simple. Cette offre mobile est valable la première année suivant votre souscription et vous permet de profiter des garanties que nous vous détaillerons dans un second temps. Au terme de ce délai, votre série évoluera de manière automatique vers le forfait Free 5G, dont le tarif mensuel s'élève à 19,99€. Vous bénéficierez alors davantage de garanties (maximum de data - voire illimitée, liste plus exhaustive de pays inclus, accès gratuit au service Free Ligue 1, etc.).

Pour pouvoir apprécier la série Free, assurez-vous de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 jours qui précéderont votre souscription !

Les garanties de la série Free 80Go

La nouvelle série Free vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 80Go en France ou de manière illimitée avec le Free WiFi. Lorsque vous voyagez, l'opérateur vous accompagne en vous fournissant 8Go de data, dédiés à votre connexion depuis l'Europe et les départements d'outre-mer.

Du côté des communications, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité, et ce, partout en Europe. Plus précisément depuis la France métropolitaine, les conditions proposées par l'opérateur se présentent comme suit :