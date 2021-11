Google Pixel 6 vs iPhone 13 : lequel choisir ?

Vous hésitez entre le nouveau smartphone de la marque à la pomme et le dernier-né du géant américain Google ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix entre l’iPhone 13 et le Pixel 6.

Entre les iPhone 13 et Google Pixel 6, les designs sont radicalement différents. En effet, le mobile d’Apple propose des profils plats et des coins très arrondis avec un bloc optique dans le coin supérieur à gauche. Pour le téléphone de Google, ses bords sont arrondis et ses capteurs photo sont intégrés au sein d’une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil. L’iPhone 13 est nettement plus petit avec 146,7 mm de haut contre 158,6 mm et 71,5 mm de large contre 74,8 mm pour le smartphone de Google. Il est aussi plus fin : 7,65 mm contre 8,9 mm pour le Pixel 6. Ce dernier accuse 207 grammes sur la balance contre 174 grammes pour l’iPhone 13 qui sera donc moins lourd en poche.

L’écran du Pixel plus grand et mieux rafraîchi, mais pas Dolby Vision

L’écran du Pixel 6 mesure 6,4 pouces contre 6,1 pouces pour l’iPhone 13. Les deux utilisent des dalles AMOLED compatible HDR mais le mobile de Google a un petit avantage sur son concurrent, la possibilité d’avoir une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alors que le mobile d’Apple plafonne à 60 Hz sur ce point. Toutefois, pour les fondus de séries et de films, l’écran de l’iPhone 13 profite d’une certification Dolby Vision. Les deux appareils sont compatibles 5G et NFC. Ils disposent également du Wi-Fi 6 et le Pixel 6 propose un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il faut passer par la reconnaissance faciale pour déverrouiller l’iPhone 13, entre autres méthodes. Les deux sont certifiés IP68.

La puce Apple A15 devant le Soc Google Tensor

En termes de performances, l’iPhone 13 avec sa puce Apple A15 Bionic a une longueur d’avance sur le Pixel 6 qui propose le nouveau Soc Tensor associé à 8 Go tandis que le smartphone de la marque à la pomme intègre seulement 4 Go. Le Pixel 6 propose uniquement 128 Go de mémoire de stockage alors que l’iPhone 13 est proposé avec 128, 256 ou 512 Go d’espace interne non extensibles (dans les deux cas). Le Pixel 6 a une batterie d’une capacité de 4600 mAh supportant la charge à 30 watts alors que l’iPhone 13 a une batterie de 3227 mAh qui semble assurer une certaine autonomie.

Enfin, pour la partie photo, le Pixel 6 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un autre capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. De son côté, l’iPhone 13 propose deux capteurs de 12 mégapixels dont l’un est stabilisé (ce qui est aussi le cas pour le capteur du Pixel 6). Pour se prendre en selfie, l’iPhone 13 embarque aussi un capteur de 12 mégapixels alors qu’il n’est que de 8 mégapixels pour le smartphone de Google.