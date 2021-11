Bonne nouvelle ! Les promos forfaits mobiles RED et l'opération RED DEAL toujours d'actualité

Si vous n'aviez pas craqué pour les offres promotionnelles de RED by SFR, il n'est pas trop tard ! En effet, l'opérateur a prolongé ses promotions jusqu'au 8 novembre, 23h59 ! Retrouvez toutes les informations dans cet article.

Les forfaits RED encore en promotion

L'opérateur vous laisse un délai supplémentaire pour profiter de ses offres promotionnelles ! En effet, vous avez encore jusqu'à lundi prochain inclus pour souscrire à l'un de ses forfaits RED bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans condition de durée !

Sans engagement, les forfaits RED vous permettront de communiquer comme bon vous semble depuis l'Union européenne - DOM et Métropole inclus. Depuis cette dernière destination, vous aurez également l'occasion d'utiliser l'illimité pour passer vos appels vers les numéros des DOM, excepté Mayotte.

Quatre forfaits RED s'offrent à vous :

10€/mois : 30Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois* : 70Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ce dernier forfait, vous pouvez également sélectionner la vitesse 5G ! Vous paierez alors votre forfait la somme de 24€ par mois, au lieu de 30€ !

*prix réduits - tarif initial à respectivement 16€, 20€, 25€

L'opération RED DEAL encore disponible

Également prolongée, l'opération RED DEAL est, elle aussi, valable jusqu'au 8 novembre prochain. Pour rappel, cette opération vous permet d'acquérir gratuitement l'iPhone 8 reconditionné pour toute souscription au forfait 100Go à 15€ par mois (au lieu de 20€ !). Cette offre vous engage pour une durée minimale de 24 mois.

Avec ce forfait pas cher, vous aurez la possibilité de naviguer sur la toile à hauteur de 100Go en France et de 13Go lorsque vous séjournez dans l'Union européenne et les DOM. De plus, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer depuis l'ensemble de ces destinations. La Suisse et Andorre s'invitent à la partie puisque vous pourrez communiquer et vous connecter également depuis ces zones.

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'iPhone 8 reconditionné en bon état ainsi que le détail des garanties du forfait 100Go sur le site officiel de RED by SFR.