Forfait mobile : Ces nouvelles promotions font un carton !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix réduit, vous allez très certainement trouver votre bonheur parmi les nouvelles promotions de Syma Mobile ! Sans engagement, de 10Go à 150Go d'internet dès 4,90€ par mois, nous vous les détaillons dans cet article.

Les nouvelles promotions du moment

Syma Mobile met en avant de nouvelles promotions sur ses forfaits 10Go, 60Go, 100Go et 150Go. En effet, ces derniers bénéficient d'une réduction mensuelle de 3€ la première année d'abonnement !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces offres à tout moment et sans frais. Aussi, quelle que soit celle que vous choisirez, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez depuis la France métropolitaine (vers la Métropole et les DOM), les départements d'outre-mer et l'Union européenne. Notez en outre que le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège sont trois destinations supplémentaires depuis lesquelles vous pourrez vous connecter et communiquer !

Les forfaits de Syma Mobile

Le premier forfait pas cher concerné par l'offre promotionnelle est le forfait le cinq. Ce dernier est au prix de 4,90€ par mois pendant 1 an puis à 7,90€. Il vous propose 10Go d'internet en France, dont 3Go lorsque vous vous déplacez en Europe*.

Le second est le forfait le six à 6,90€ par mois - au lieu de 9,90€ pendant 1 an. Avec celui-ci, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 60Go en France et utiliser jusqu'à 4Go depuis l'Europe*. Ce forfait - comme les suivants - intègre la garantie "appels internationaux".

Vient ensuite le forfait le neuf, dont le tarif s'élève à 9,90€ par mois la première année avant de passer mensuellement à 12,90€. Vous disposerez alors de 100Go d'internet en France et de 6Go lors de vos séjours en Europe*. Vous pouvez, avec ce forfait, sélectionner l'option 5G, disponible pour 5€ supplémentaires chaque mois !

Enfin, le forfait le dix-neuf vous coûtera la somme de 19,90€ par mois puis 22,90€ au terme des 12 premiers mois. Il vous offre l'opportunité de vous connecter à hauteur de 150Go avec la 5G et de profiter de 11Go lorsque vous voyagez à l'étranger* !

*Union européenne (DOM inclus) + Islande, Liechtenstein, Norvège